Михалков предложил создать организацию по просвещению дошкольников
Организацию по просвещению дошкольников, которая была бы наделена полномочиями, аналогичными министерству, необходимо учредить в России. Об этом в рамках XII Санкт-Петербургского форума объединенных культур заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.
"Преимущественно мы работаем с уже осознанными людьми (речь идет о программах „Бесогон“ и „Рассказы из русской истории“. - Ред.). А надо работать в том числе с людьми неосознанными. <…> Я считаю, что должна быть создана отдельная организация, которая работала бы только с дошкольниками. И это должна быть организация, имеющая не меньше прав, нежели любое другое министерство", - приводит его слова ТАСС.
Комментарии читателей
своей бесогонщиной?Да,ещё и за деньги бедных(а то и полунищих) россиян? Будет им рассказывать,как шикарно жили россияне-беднота при барине во время крепостного права,Да?
Как там пародировали его папашу:"Мне за каждую строчечку, платють по рубелёчечку". А этот хочет из бюджета тиснуть сразу много.
Создать ещё одну контору по выкачиванию денег из населения задумал гражданин МихАлков,а зачем? Для обучения социализации и первым необходимым навыкам ребёнка есть родители и детские дошкольные учреждения,далее-средняя школа.Этого больше,чем достаточно,а плодить и без того раздутый клан чинуш-буржуинов россиянам ни к чему.Сами на всём экономят.
министерство
михалковым детей?