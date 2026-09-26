Михалков предложил создать организацию по просвещению дошкольников

Никита Михалков © KM.RU

Организацию по просвещению дошкольников, которая была бы наделена полномочиями, аналогичными министерству, необходимо учредить в России. Об этом в рамках XII Санкт-Петербургского форума объединенных культур заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

"Преимущественно мы работаем с уже осознанными людьми (речь идет о программах „Бесогон“ и „Рассказы из русской истории“. - Ред.). А надо работать в том числе с людьми неосознанными. <…> Я считаю, что должна быть создана отдельная организация, которая работала бы только с дошкольниками. И это должна быть организация, имеющая не меньше прав, нежели любое другое министерство", - приводит его слова ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.09.2026, 13:50
    Гость: Желает заморочить головы детишкам с младых ногтей

    своей бесогонщиной?Да,ещё и за деньги бедных(а то и полунищих) россиян? Будет им рассказывать,как шикарно жили россияне-беднота при барине во время крепостного права,Да?

  2. 26.09.2026, 13:37
    Гость: хохотун

    Как там пародировали его папашу:"Мне за каждую строчечку, платють по рубелёчечку". А этот хочет из бюджета тиснуть сразу много.

  3. 26.09.2026, 13:36
    Гость: Инициатива никчёмная и крайне Расточительная

    Создать ещё одну контору по выкачиванию денег из населения задумал гражданин МихАлков,а зачем? Для обучения социализации и первым необходимым навыкам ребёнка есть родители и детские дошкольные учреждения,далее-средняя школа.Этого больше,чем достаточно,а плодить и без того раздутый клан чинуш-буржуинов россиянам ни к чему.Сами на всём экономят.

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