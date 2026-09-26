Михалков предложил создать организацию по просвещению дошкольников

12:25 26.09.2026

Организацию по просвещению дошкольников, которая была бы наделена полномочиями, аналогичными министерству, необходимо учредить в России. Об этом в рамках XII Санкт-Петербургского форума объединенных культур заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков.

"Преимущественно мы работаем с уже осознанными людьми (речь идет о программах „Бесогон“ и „Рассказы из русской истории“. - Ред.). А надо работать в том числе с людьми неосознанными. <…> Я считаю, что должна быть создана отдельная организация, которая работала бы только с дошкольниками. И это должна быть организация, имеющая не меньше прав, нежели любое другое министерство", - приводит его слова ТАСС.