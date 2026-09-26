В Петербурге отменяют коронавирусные ограничения

15:48 26.09.2026

С 1 октября в Санкт-Петербурге отменяются ограничения, введенные во время пандемии коронавируса.

"На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области правительством Петербурга с 1 октября 2026 года отменяются постановление от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и акты о внесении изменений в него", - цитирует сообщение городской администрации "Российская газета".

Данный документ, в частности, вводил запрет на проведение и посещение общественных мероприятий численностью свыше 300 человек - за исключением тех, что были согласованы с городскими властями. Организаторы таких событий также должны были обеспечивать наличие средств индивидуальной защиты и соблюдать другие антиковидные меры.

В Москве проведение массовых мероприятий из-за антиковидных ограничений сохраняется. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 24 сентября рассказала, что в городе фиксировали случаи коронавирусной инфекции, включая SARS-CoV-2, на фоне распространения других респираторных вирусов.

На федеральном уровне все введенные Роспотребнадзором ограничения сняли 1 июля 2022 года, напоминает РБК. Ведомство приостановило действие масочного режима, запрета на ночную работу предприятий общественного питания и других мер, объяснив решение устойчивым снижением заболеваемости. При этом региональные постановления автоматически не отменялись — власти субъектов прекращают их действие самостоятельно.