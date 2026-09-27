Многодетного отца застрелили на глазах детей в магазине в Волгограде

13:37 27.09.2026

Многодетного отца застрелили на глазах у его детей прямо в магазине в Волгограде, пишет Газета.RU.

В одном из супермаркетов в Красноармейском районе между двумя мужчинами произошла ссора. Один из них — 32-летний Владимир К. — на кассе устроил перепалку с покупателями. В это время за людей заступился другой мужчина, который был в магазине вместе с семьей. Он сделал зачинщику конфликта замечание.

Позднее Владимир пошел к выходу, а другой мужчина направился за ним, «чтобы ударить». Внезапно скандалист начал стрелять. По словам очевидцев, он выстрелил шесть раз.

Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело.

У погибшего остались жена и четверо детей.