Многодетного отца застрелили на глазах детей в магазине в Волгограде

© KM.RU, Алексей Белкин

Многодетного отца застрелили на глазах у его детей прямо в магазине в Волгограде, пишет Газета.RU

В одном из супермаркетов в Красноармейском районе между двумя мужчинами произошла ссора. Один из них — 32-летний Владимир К. — на кассе устроил перепалку с покупателями. В это время за людей заступился другой мужчина, который был в магазине вместе с семьей. Он сделал зачинщику конфликта замечание.

Позднее Владимир пошел к выходу, а другой мужчина направился за ним, «чтобы ударить». Внезапно скандалист начал стрелять. По словам очевидцев, он выстрелил шесть раз.

Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело.

У погибшего остались жена и четверо детей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 27.09.2026, 13:59
    Гость: вф

    ....дадут пожизненное и будут содержать на наши деньги (налоги), почему не на деньги придумавших пожизненное содержание???...

Все комментарии (6)
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