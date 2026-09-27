Многодетного отца застрелили на глазах детей в магазине в Волгограде
Многодетного отца застрелили на глазах у его детей прямо в магазине в Волгограде, пишет Газета.RU.
В одном из супермаркетов в Красноармейском районе между двумя мужчинами произошла ссора. Один из них — 32-летний Владимир К. — на кассе устроил перепалку с покупателями. В это время за людей заступился другой мужчина, который был в магазине вместе с семьей. Он сделал зачинщику конфликта замечание.
Позднее Владимир пошел к выходу, а другой мужчина направился за ним, «чтобы ударить». Внезапно скандалист начал стрелять. По словам очевидцев, он выстрелил шесть раз.
Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело.
У погибшего остались жена и четверо детей.
Комментарии читателей
Поедет на СВО и вернется искупившим.
Ещё в СИЗО подпишет контракт и ...пойдёт на СВО.
Опять задержали ,опять кормить сатану.
....дадут пожизненное и будут содержать на наши деньги (налоги), почему не на деньги придумавших пожизненное содержание???...
Элита возвращается