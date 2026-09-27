Песков указал на консолидацию общества вокруг Путина по итогам выборов в ГД

Победа партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму продемонстрировала максимальную консолидацию граждан страны вокруг фигуры президента России Владимира Путина и поддержку его политического курса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Поскольку абсолютное большинство получила партия «Единая Россия», а это партия, которая абсолютно разделяет идеологию Путина, то можно, конечно, это сравнивать и с заявлением таким, консолидации граждан России вокруг президента и общей поддержки его политики», — приводят его слова «Известия».

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что по итогам прошедших выборов партия «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме. Также КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Один мандат достался партии «Родина», еще четыре — самовыдвиженцам.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.09.2026, 08:54
    Гость: очередное

    ПОЗОРИЩЕ.никто добровольно за ед....ю не голосовал.
    да и никто их не знает в жизни. Только в телевизоре.

  2. 29.09.2026, 08:02
    Гость: не западло отвечать зарплатному "патриоту"?

    Вы же ему только счетчик накручиваете, KPi поднимаете!

  4. 28.09.2026, 20:35
    Гость: к чему бы это

    Генерал-полковник Александр Лапин, бывший командующий группировками «Центр» и «Север», назначен вице-премьером Татарстана.

    Отмечается, что основной его обязанностью будет курировать поддержку участников СВО. Об этом заявил во время ежегодного послания Государственному совету Татарстана глава республики Рустам Минниханов.

    «Принято решение о создании отдельного структурного подразделения в составе правительства по вопросам поддержки участников СВО и назначении куратором этого направления Героя России генерала-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики», — говорится в сообщении от чиновника.

    НЕУЖЕЛИ в Татарстане, население которого чуть больше четырёх миллионов человек, так много участников СВО...

  5. 28.09.2026, 18:02
    Гость: stalker

    Да при чем здесь "мои лучшие чувства" ? Ты бросаешься голословными обвинениями. А так делают только люди, которым нечего сказать по существу. Это первое. Второе. Ты сам то разобрался в своей жизненной позиции ? Сначала обвиняешь в том, что я на выборы не ходил, а теперь говоришь о том, что моя гражданская позиция в ходе этих выборов никакой роли не сыграла. Сам себе противоречишь. Кстати, твой последний довод скорее говорит о том, что сам ты в выборах не участвовал. Если, по твоему мнению, мой голос ни на что не повлиял, значит и твой тоже. Третье. По поводу участия в выборах стариков. А кто сказал, что они за партию власти голосовали ? Я уже объяснил, что нынешняя власть им ничего хорошего не сделала. К тому же, нет никакой статистики кто и как голосовал в зависимости от отношения к возрастным группам населения. Опять с твоей стороны голословные утверждения. Четвертое. По поводу твоих сомнений относительно низкого уровня доходов населения. У нас сейчас для приобретения машины достаточно взять автокредит в банке. И это не показатель высокого уровня доходов населения. Деньги в экономике крутятся большие ? Может и большие. Но эти деньги, равно как и оборонные расходы, не являются доходами населения. Это бюджетные расходы государства. И, судя по всему, ты в этом ничего не соображаешь, если эти понятия путаешь. Пятое. По поводу тех, кто встроен в процесс. У нас сейчас в процесс встроены чиновники высшего ранга, депутаты ГД РФ, сенаторы. А те же пенсионы за бортом находятся.

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