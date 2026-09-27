Песков указал на консолидацию общества вокруг Путина по итогам выборов в ГД

Да при чем здесь "мои лучшие чувства" ? Ты бросаешься голословными обвинениями. А так делают только люди, которым нечего сказать по существу. Это первое. Второе. Ты сам то разобрался в своей жизненной позиции ? Сначала обвиняешь в том, что я на выборы не ходил, а теперь говоришь о том, что моя гражданская позиция в ходе этих выборов никакой роли не сыграла. Сам себе противоречишь. Кстати, твой последний довод скорее говорит о том, что сам ты в выборах не участвовал. Если, по твоему мнению, мой голос ни на что не повлиял, значит и твой тоже. Третье. По поводу участия в выборах стариков. А кто сказал, что они за партию власти голосовали ? Я уже объяснил, что нынешняя власть им ничего хорошего не сделала. К тому же, нет никакой статистики кто и как голосовал в зависимости от отношения к возрастным группам населения. Опять с твоей стороны голословные утверждения. Четвертое. По поводу твоих сомнений относительно низкого уровня доходов населения. У нас сейчас для приобретения машины достаточно взять автокредит в банке. И это не показатель высокого уровня доходов населения. Деньги в экономике крутятся большие ? Может и большие. Но эти деньги, равно как и оборонные расходы, не являются доходами населения. Это бюджетные расходы государства. И, судя по всему, ты в этом ничего не соображаешь, если эти понятия путаешь. Пятое. По поводу тех, кто встроен в процесс. У нас сейчас в процесс встроены чиновники высшего ранга, депутаты ГД РФ, сенаторы. А те же пенсионы за бортом находятся.