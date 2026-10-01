Путин выступил со вступительной речью на пленарной сессии «Валдая»

Президент России Владимир Путин выступил со вступительной речью на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, что в мире с высокой вероятностью продолжат происходить военные конфликты, призвал Запад «жить дружно» и предупредил о риске ИИ-тоталитаризма. «Коммерсант» собрал основные тезисы из выступления главы государства.

О новом миропорядке

  • Всем в мире — Востоку и Западу, Северу и Югу — рано или поздно предстоит договариваться о принципах нового мироустройства.
  • Тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность.
  • Мир подошел к решающему поворотному моменту развития, дело не только в политике.
  • Многие прежние нормы права в мире отброшены, а новые пока не появляются.
  • Продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно.
  • Для любого государства внутренняя стабильность всегда важнее всего остального, власти могут предпринимать различные методы для ее обеспечения.
  • По мере ухода от западной гегемонии мировая ситуация будет меняться в лучшую сторону, к более стабильному демократическому миропорядку.
  • Нужно избежать катастрофических сценариев, предпринимать практические действия, чтобы не допустить скатывания человечества к грани выживания.
  • Некоторые международные организации сейчас не сокращают риски, а провоцируют их в интересах одной группы стран.
  • В ответе на текущие вызовы нужно учитывать, как сегодняшние действия скажутся на будущем, «нельзя за деревьями не видеть леса».
  • Отсутствие общепризнанных правил в мире зачастую приводит к попыткам агрессивного установления собственных правил отдельными странами.
  • Международные отношения требуют аккуратности, соблюдения не только буквы, но и духа закона, уважение и приличия в этой сфере важны.
  • Принцип «сила есть — ума не надо» кажется главенствующим для ряда стран, но до добра это не доводит.
  • Созданные после Второй мировой войны международные институты больше не отражают ситуацию в мире.
  • Систематический обман, фарс и глумление над фактами уничтожает международное право.
  • России в ближайшее время предстоит жить в чрезвычайно нестабильном и переменчивом мире.
  • Ситуация в Европе и мире весьма опасна.
  • Формирование многополярного мира неизбежно, но пока страны только нащупывают контуры будущего, нужно пережить нынешнее нестабильное время.
  • Важно избежать реализации самых разрушительных угроз в нынешнее непростое время.
  • Вооруженные конфликты, к сожалению, есть и будут, это неотъемлемая часть существования человечества.
  • Сейчас надо поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов.
  • Идея Большого евразийского партнерства приобретает особую актуальность в условиях мировой нестабильности.
  • Острые вопросы, такие как бедность, экология и неравенство, нужно решать если не на глобальном уровне, то на региональном.
  • Мы отвечаем за планету в целом, но «прежде всего за собственный дом и его окрестности».
  • Если ружье (ядерное оружие. — Ред.) висит на стене — оно выстрелит, нужно иметь это в виду и избежать этого.


Об ИИ и технологических изменениях

  • Технологические изменения в мире уже затрагивают биологическую сущность человека.
  • Технологии открывают фантастические перспективы для улучшения качества жизни, но они же несут угрозу уничтожения, в том числе из-за конфликтов.
  • Миру еще предстоит учиться жить с искусственным интеллектом.
  • Цифровой тоталитаризм будет таким же мрачным примером тоталитарного прошлого в мире.
  • История человечества показывает, что остановить прогресс невозможно, это касается и ИИ, его роль будет возрастать.


Об ООН

  • Страны Запада оказывают непропорционально большое влияние в ООН, что приводит к дисбалансу.
  • Россия поддерживает справедливую реформу ООН, но это невозможно без консенсуса, который сейчас труднодостижим.
  • Трансформация ООН состоит не только в расширении СБ, но и в добавлении нового содержания работы организации.
  • Россия выступает за то, чтобы структура ООН больше отражала многообразие мира.
  • Азия, Африка и Латинская Америка должны играть в ООН более существенную роль.


Украина

  • Нужно вместе искать выход из украинского кризиса.
  • Западу не надо было превращать русофобию в идеологию на Украине
  • Россия была вынуждена в ответ на очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках.
  • Российские военные никогда первыми не атаковали объекты, не относящиеся прямо к военной инфраструктуре противника.


Распад СССР

  • Распад СССР стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, это поменяло их судьбу.
  • Распад СССР стал результатом недальновидности советского руководства.
  • Слепое доверие позднесоветских лидеров Западу и уверенность в «джентльменских соглашениях» сыграло злую шутку с СССР.


О Западе

  • Запад на практике пытался делать все, чтобы доразвалить Россию, несмотря на многолетние попытки Москвы стать частью единого пространства.
  • Реальное влияние стран Запада в мире снижается в пользу растущего благосостояния других стран.
  • Западу придется научиться взаимодействовать со странами мирового большинства, этот процесс не будет быстрым.
  • Давайте жить дружно.
  • Россию на Западе до сих пор воспринимают как часть империи, говоря на своих мероприятиях и сходках, что «надо доразвалить империю».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.10.2026, 00:39
    Гость: Алиса шлёт тебе горячий привет и сообщает

    Вот список арабских государств — членов ООН (по данным на 2024 год):

    Алжир;
    Бахрейн;
    Джибути;
    Египет;
    Иордания;
    Ирак;
    Йемен;
    Катар;
    Коморские Острова;
    Кувейт;
    Ливан;
    Ливия;
    Мавритания;
    Марокко;
    Объединённые Арабские Эмираты;
    Оман;
    Саудовская Аравия;
    Сирийская Арабская Республика

    Я белый человек и курды мне не интересны совсем. В ООН их нет, потому что государства у них нет . Почему- не моё дело.

  2. 02.10.2026, 00:16
    Гость: ГостьВ

    Арабы есть, а народа нет?! И курдов нет, у которых нет государства. А арабские государства входят в ООН, причем и без арабского народа во множественном числе. ...

  5. 01.10.2026, 22:12
    Гость: что ещё за арабскй народ-нет такого

    В ООН входят ГОСУДАРСТВА, а не народы .
    У Курдов нет государства.

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