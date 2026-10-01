Путин выступил со вступительной речью на пленарной сессии «Валдая»

Вот список арабских государств — членов ООН (по данным на 2024 год):

Алжир;

Бахрейн;

Джибути;

Египет;

Иордания;

Ирак;

Йемен;

Катар;

Коморские Острова;

Кувейт;

Ливан;

Ливия;

Мавритания;

Марокко;

Объединённые Арабские Эмираты;

Оман;

Саудовская Аравия;

Сирийская Арабская Республика

Я белый человек и курды мне не интересны совсем. В ООН их нет, потому что государства у них нет . Почему- не моё дело.