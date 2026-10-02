Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет Globus в России

08:58 2.10.2026

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вошел в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус», сети гипермаркетов Globus, пишет РБК. В компании сообщили, что он будет участвовать в общем руководстве и заниматься сопровождением стратегического развития бизнеса на российском рынке.

Решение о назначении Шрёдера приняло общее собрание участников «Гиперглобуса». Как отмечают в издании, экс-канцлер будет содействовать долгосрочному планированию работы сети в России.

Владелец «Гиперглобуса» и акционер Globus Holding Томас Брух объяснил назначение необходимостью усилить экспертную поддержку компании. По его словам, многолетний опыт Шрёдера в политической и экономической сфере, а также его знание российского рынка помогут Globus придерживаться «ориентированного на диалог подхода» и искать решения в нынешних условиях.

Сам Шрёдер заявил о важности сохранения экономических связей и инвестиций в России. Отдельно он отметил продовольственный сектор как одну из фундаментальных областей сотрудничества.

«Именно в кризисные времена эти связи особенно важны: они позволяют слушать друг друга и находить пути в будущее», — сказал бывший канцлер.

Герхард Шрёдер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. После ухода из политики он продолжил деятельность в российско-германских экономических проектах, в том числе занимал руководящие должности в компаниях, связанных с газопроводом «Северный поток».

Назначение Шрёдера в Globus произошло после изменения структуры российского бизнеса сети. В январе 2025 года ООО «Гиперглобус» вышло из состава немецкой Globus Holding. Российская компания продолжила работу самостоятельно, используя собственные средства и не полагаясь на прямое финансирование материнской структуры.

На конец 2025 года сеть Globus в России насчитывала 22 гипермаркета в восьми регионах Центрального федерального округа. Компания работает преимущественно в среднем и выше среднего ценовых сегментах.