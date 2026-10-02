СК возбудил дело о присвоении денег Малофеева в США и передаче их ВСУ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за изъятия властями США средств основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и их последующей передачи на финансирование ВСУ, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СК.

Дело возбудили по заявлению Малофеева. По версии следствия, деньги были арестованы по решению американских властей, арест ведомство назвало незаконным. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и должностных лиц американских органов власти, причастных к принятию решений.

Малофеев в телеграм-канале назвал возбуждение дела «беспрецедентным фактом». По его словам, речь идет о $10 млн, которые он инвестировал в США до введения санкций. Из этой суммы $5,4 млн американские власти передали Украине, добавил он.

«Группа экс-президента США и генпрокурора Меррика Гарланда украла мои деньги, законно инвестированные в Штатах, — еще до всяких санкций», — заявил бизнесмен. Он обвинил администрацию Джо Байдена в создании «организованной преступной группы» и финансировании терроризма.

Малофеев также заявил, что фигурантами дела стали Байден, Гарланд и трое сотрудников американской прокуратуры, а расследование ведется по статьям о краже в особо крупном размере организованной группой и организации финансирования терроризма. Бизнесмен пообещал направить взысканные средства на поддержку российских военных.

В феврале 2023 года суд в США разрешил конфисковать принадлежавшие Малофееву $5,4 млн. По версии американской прокуратуры, в 2015 году бизнесмен пытался перевести деньги партнеру в нарушение введенных против него санкций. Средства находились на заблокированном счете в банке Sunflower Bank в Денвере.

В мае того же года генеральный прокурор США Меррик Гарланд разрешил передать конфискованные активы на помощь Украине. В Вашингтоне называли это первым подобным решением после создания межведомственной группы KleptoCapture, занимающейся соблюдением антироссийских санкций. Минюст США позднее уточнял, что деньги передали Госдепартаменту для поддержки украинских ветеранов.

Малофеев находится под санкциями США с 2014 года. В 2022 году он отверг обвинения американского Минюста в обходе ограничений и заявил, что с 2014 года у него нет денег или имущества на Западе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла конфискацию активов Малофеева «неприкрытым грабежом по политическим мотивам».

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