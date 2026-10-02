Путин проследил за учениями ОДКБ в Челябинской области

19:31 2.10.2026

Президент России Владимир Путин наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2026", сопряженных с командно-штабными учениями "Взаимодействие-2026", которые проводятся в рамках ОДКБ на полигоне Чебаркульский в Челябинской области, сообщает РИА Новости.

Там глава государства встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и пообщался с военными атташе разных стран. Кроме того, он осмотрел образцы военной техники и оборудования и заслушал доклады о ходе учений.

"Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии", — заявил Путин.

Он отметил, что военнослужащие на практике применяют новое вооружение и технику, причем все задачи решаются с учетом опыта специальной военной операции.

Президент также обратился с приветствием к делегациям из 55 иностранных государств.

"Уверен, что результаты учений "Центр-2026" и "Взаимодействие-2026" и полученный личным составом опыт повысят эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности для наших вооруженных сил", — сказал он.