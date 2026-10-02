Путин проследил за учениями ОДКБ в Челябинской области
Президент России Владимир Путин наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2026", сопряженных с командно-штабными учениями "Взаимодействие-2026", которые проводятся в рамках ОДКБ на полигоне Чебаркульский в Челябинской области, сообщает РИА Новости.
Там глава государства встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и пообщался с военными атташе разных стран. Кроме того, он осмотрел образцы военной техники и оборудования и заслушал доклады о ходе учений.
"Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии", — заявил Путин.
Он отметил, что военнослужащие на практике применяют новое вооружение и технику, причем все задачи решаются с учетом опыта специальной военной операции.
Президент также обратился с приветствием к делегациям из 55 иностранных государств.
"Уверен, что результаты учений "Центр-2026" и "Взаимодействие-2026" и полученный личным составом опыт повысят эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности для наших вооруженных сил", — сказал он.
Комментарии читателей
в новой конституции двойное гражданство с РФ.ха ха ха
На фото министр обороны спит что-ли, или так глубоко задумался.
Но не уточняет а каким оружием. Попытка уничтожить российскую спутниковую группировку «Рассвет» приведёт к «полноценной космической войне» и ответным действиям против Starlink, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так зампред Совбеза РФ отреагировал на просьбу Зеленского к США ввести санкции против российских и китайских компаний, связанных с созданием «Рассвета».
Медведев заявил, что под «блокировкой» российской системы фактически понимает её уничтожение, и предупредил о последствиях для американской спутниковой группировки.
«Тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки. Космос — очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми», — написал Медведев. У РФ нет оружия для ведения войны в космосе. На земле бы сначала разобраться с Украиной.
Он успешно продолжает дело великого Барыса Ельбасы. И подсмеиваться над ним не советую
Чтобы не слышать истошных визгов наших дорогих партнеров.