Путин проследил за учениями ОДКБ в Челябинской области

Президент России Владимир Путин наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2026", сопряженных с командно-штабными учениями "Взаимодействие-2026", которые проводятся в рамках ОДКБ на полигоне Чебаркульский в Челябинской области, сообщает РИА Новости.

Там глава государства встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и пообщался с военными атташе разных стран. Кроме того, он осмотрел образцы военной техники и оборудования и заслушал доклады о ходе учений.

"Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии", — заявил Путин.

Он отметил, что военнослужащие на практике применяют новое вооружение и технику, причем все задачи решаются с учетом опыта специальной военной операции.

Президент также обратился с приветствием к делегациям из 55 иностранных государств.

"Уверен, что результаты учений "Центр-2026" и "Взаимодействие-2026" и полученный личным составом опыт повысят эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности для наших вооруженных сил", — сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.10.2026, 19:29
    Гость: Димон грозит уничтожить амерканские спутики Starlink

    Но не уточняет а каким оружием. Попытка уничтожить российскую спутниковую группировку «Рассвет» приведёт к «полноценной космической войне» и ответным действиям против Starlink, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Так зампред Совбеза РФ отреагировал на просьбу Зеленского к США ввести санкции против российских и китайских компаний, связанных с созданием «Рассвета».

    Медведев заявил, что под «блокировкой» российской системы фактически понимает её уничтожение, и предупредил о последствиях для американской спутниковой группировки.

    «Тогда их низкоорбитальные спутники Starlink посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки. Космос — очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми», — написал Медведев. У РФ нет оружия для ведения войны в космосе. На земле бы сначала разобраться с Украиной.

  4. 04.10.2026, 11:10
    Гость: Шойге стыдиться нечего

    Он успешно продолжает дело великого Барыса Ельбасы. И подсмеиваться над ним не советую

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