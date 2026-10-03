Умер Анатолий Кашпировский

17:37 3.10.2026

Психотерапевт, более известный как экстрасенс, Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет, сообщил РИА Новости его директор Сергей Рудых.

По данным музыкального продюсера Сергея Дворцова, причиной смерти стал комплекс заболеваний, в том числе сахарный диабет. Как рассказали в окружении психотерапевта, ему стало плохо в субботу утром — упало давление.

"У нас нет диагноза пока. Никакой сердечной недостаточности и так далее. У него просто упало давление сильно, вызвали скорую, в больнице он скончался", — уточнил собеседник агентства.

В июле СМИ сообщали, что Кашпировского экстренно госпитализировали и прооперировали. Тогда Рудых опроверг эту информацию, отметив, что тот находится дома с семьей и посвящает время воспитанию ребенка, который появился на свет в прошлом году.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Украинской ССР. В 1962-м окончил Винницкиий мединститут, после чего 28 лет трудился в психиатрической больнице. Наибольшую известность получил в 1989 году благодаря "телесеансам психотерапии".

В 1993-м Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Спустя два года переехал в США.