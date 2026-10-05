Лавров: Россия продолжит регулярные гуманитарные поставки в Афганистан

13:34 5.10.2026

Россия будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки в Афганистан, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавровна восьмом заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

"Россия со своей стороны будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки. Очередная партия этих поставок в ближайший месяц-два должна поступить в Кабул", - цитирует Лаврова "Интерфакс".

По оценке министра, гуманитарная ситуация в Афганистане остается сложной. Как указал Лавров, по данным ООН, предстоящей зимой более 17 млн афганцев, почти половина населения, столкнутся с нехваткой продовольствия, а общее число нуждающихся в гуманитарной помощи последних составляет порядка 22 млн человек.

"Очевидно, что для управления ситуацией востребованы усилия как по линии профильных международных структур, так и на двусторонней основе", - сказал Лавров.