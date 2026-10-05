Экс-мэра Сочи осудили на 15 лет за коррупцию

13:37 5.10.2026

Мещанский суд Москвы приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии по делу о получении взятки, растрате и легализации незаконных доходов, сообщает РИА Новости.

Прокурор в прениях сторон просил отправить фигуранта в колонию на 21 год.

Также суд назначил ему штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил награды "За заслуги перед Отечеством" II степени. Его супругу Янину приговорили к девяти годам лишения свободы по этому же делу.

По версии СК, с 2022-го по 2024 год Копайгородский при пособничестве жены похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей. Также он получил взятку на сумму 248 миллионов от представителей коммерческих структур за покровительство.

Суд в Сочи в начале года по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял в доход государства имущество Копайгородского и его близких в размере около 1,6 миллиарда рублей.