Пособие при рождении ребенка в 2027 году превысит 30 тысяч

Единовременное пособие при рождении ребенка в России с 1 февраля 2027 года планируют увеличить до 30,4 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елену Цацуру.

По ее словам, сейчас, в 2026 году, размер выплаты составляет 28 450,45 рубля. Повышение связано с ежегодной индексацией социальных пособий, которую проводят с учетом роста потребительских цен за предыдущий год.

Индексация затронет и другие меры поддержки семей с детьми. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 млн рублей.

Для работающих родителей также увеличится ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Его максимальный размер в следующем году составит 95,5 тыс. рублей в месяц.

Вырастет и материнский капитал. Выплата на первого ребенка должна увеличиться до 778,5 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья сможет получить более 1 млн рублей, если ранее маткапитал на первенца не оформлялся.

Таким образом, с февраля 2027 года одновременно увеличатся как единовременная выплата при рождении ребенка, так и ряд других пособий и семейных выплат.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie