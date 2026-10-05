Пособие при рождении ребенка в 2027 году превысит 30 тысяч

09:41 5.10.2026

Единовременное пособие при рождении ребенка в России с 1 февраля 2027 года планируют увеличить до 30,4 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты Президентской академии Елену Цацуру.

По ее словам, сейчас, в 2026 году, размер выплаты составляет 28 450,45 рубля. Повышение связано с ежегодной индексацией социальных пособий, которую проводят с учетом роста потребительских цен за предыдущий год.

Индексация затронет и другие меры поддержки семей с детьми. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 млн рублей.

Для работающих родителей также увеличится ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Его максимальный размер в следующем году составит 95,5 тыс. рублей в месяц.

Вырастет и материнский капитал. Выплата на первого ребенка должна увеличиться до 778,5 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья сможет получить более 1 млн рублей, если ранее маткапитал на первенца не оформлялся.

Таким образом, с февраля 2027 года одновременно увеличатся как единовременная выплата при рождении ребенка, так и ряд других пособий и семейных выплат.