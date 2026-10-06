В парке «Патриот» задержали нового директора

11:39 6.10.2026

В Москве 5 октября задержали генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, ранее возглавлявшего Кировскую область. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Главное военное следственное управление СК намерено просить об аресте Васильева на два месяца, пишет Газета.RU.

Минобороны заявило, что оказывает содействие военно-следственным органам в расследовании дела.

«Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны», — сообщили в министерстве.

В материалах дела Васильева фигурирует сумма взяток в 80 млн рублей. О задержании руководителя изданию «Фонтанка» рассказал источник, близкий к следствию. Издание также сообщило, что 5 октября генерального директора допрашивали.

За несколько дней до этого правоохранительные органы задержали первого заместителя Васильева Сергея Федосова и заместителя директора по эксплуатации Алексея Павлюкова. Федосову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, Павлюкову — в получении взятки в особо крупном размере.

2 октября Хамовнический районный суд Москвы заключил обоих под стражу на два месяца. На следующий день суд отправил под домашний арест генерального директора компании «Гермес» Евгения Мариева, которого следствие считает взяткодателем.

По данным следствия, Мариев ежеквартально передавал руководству парка деньги — часть средств, выплаченных за работы по контрактам. Взамен представители «Патриота» обеспечивали компании покровительство, содействовали заключению новых договоров и беспрепятственному исполнению действующих.

Васильев возглавил парк «Патриот» в марте 2026 года. В 2004–2010 годах он представлял в Совфеде исполнительную власть республики Коми, в 2010–2013 годах был аудитором Счетной палаты. В 2014–2016 годах Васильев руководил Росреестром.

28 июля 2016 года Владимир Путин назначил Васильева временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области. В сентябре 2017 года он победил на выборах главы региона.

10 мая 2022 года Васильев объявил об отставке. Свое решение он объяснил приближением окончания срока полномочий и намерением продолжить работу на федеральном уровне. Тогда же он сообщил, что президент поддержал его просьбу.

Вячеслава Ахмедова, который ранее руководил «Патриотом», задержали в августе 2024 года по делу о хищении средств парка. 15 августа 2025 года Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил его к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

Дело было связано со строительством жилого дома и других объектов на участке бывшего заместителя министра обороны Павла Попова. По версии военной прокуратуры, не позднее марта 2022 года Попов создал группу для хищения денег, выделенных на строительство парка, и привлек к ней Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Ущерб государству оценили более чем в 25 млн рублей.

Ахмедов полностью признал вину, поэтому его дело рассматривали в особом порядке. На процессе он заявлял, что всю выгоду от хищений получил Попов, а сам он не имел личной выгоды от строительства на участке бывшего замминистра. По словам Ахмедова, он осознавал, что совершает преступления, но Попов угрожал ему невозможностью дальнейшего трудоустройства.

10 апреля этого года Попова приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Однако 29 июля Второй Западный окружной военный суд после рассмотрения апелляции сократил срок до десяти лет. По словам адвоката Дениса Сагача, наказание смягчили ввиду его чрезмерной суровости.