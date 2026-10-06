При атаке БПЛА в Подмосковье погибло два человека

В результате атаки беспилотников на Московскую область погибло два человека, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний молодой человек.  Также в Барыбино (Домодедово) спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину, находившаяся в доме женщина пострадала. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.

Еще один пострадавший с осколочными ранениями был госпитализирован в Покровском. В Истре медицинская помощь потребовалась двум жителям деревень Ядромино и Горки. Одна из пострадавших нуждается в операции.

Еще трое человек обратились за помощью врачей в деревне Ляхово Домодедовского округа. Информация о характере их травм пока не приводится.

В Подмосковье продолжается ликвидация последствий атаки. На местах работают экстренные и оперативные службы, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Власти региона пока не сообщили о других последствиях атаки и числе сбитых беспилотников. Данные о происшествии могут уточняться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы с 20:30 понедельника до 05:00 вторника летело 650 беспилотников, на подлете к мегаполису было ликвидировано 105 БПЛА, остальные были уничтожены на дальних рубежах.

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