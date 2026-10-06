Лавров прокомментировал сообщения о разработке НАТО плана войны с Россией

14:08 6.10.2026

Москва обратила внимание на данные о разработке НАТО плана войны с Россией, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Мы слышим, но держим ухо востро, как у нас говорят, и, главное, занимаемся решением задач, которые поставил президент в рамках специальной военной операции — не допустить каких-либо угроз Российской Федерации со стороны наших западных соседей", — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

Лавров напомнил, что Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ при атаке на Калининградскую область или любой другой российский регион. Руководство Североатлантического альянса ранее заверило Москву, что не готовит нападение, добавил министр.

Накануне Bloomberg сообщило, что главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию "Теория победы" на случай потенциального конфликта с Россией. По информации агентства, документ будет представлен 12 октября в Польше и должен разъяснить, как альянс намерен действовать в случае начала боевых действий.