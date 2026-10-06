После гибели собак от вакцины «Мультикан-8» возбуждено уголовное дело

© KM.RU, Алексей Белкин

Столичные прокуроры добились возбуждения уголовного дела после выявления нарушений при производстве лекарственных препаратов для животных, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление прокуратуры Москвы.

Возбуждено дело об использовании заведомо подложного документа - паспорта качества частной компании-изготовителя на одну из серий вакцины, путем размещения его в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Как пояснили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о компании "Ветбиохим".

Ранее в СМИ сообщалось, что владельцы собак массово жаловались на тяжелые осложнения и гибель их питомцев (более 300 заявлений) после прививки вакциной "Мультикан-8", произведенной компанией.

Ранее в ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения, с целью устранения которых приняты меры реагирования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.10.2026, 13:30
    Гость: Медбрат

    А от антиковидного шмурдяка Спутник V сколько милионов людей а не собак в РФ погибло?

  2. 06.10.2026, 13:29
    Гость: ABCD

    Случай с вакциной из РФ показателен. Плевать на любые последствия, главное барыш сунуть в карман. Я представляю, что творится с вакцинами для людей, тут барыши куда более жирные, и "лица" с их интересами куда более упитанные и "высокие".
    Я лично не доверяю отечественным вакцинам от слова "обсолютно".
    на днях читал статью о том, что в РФ начались побочки от вакцинации "Спутник-V". Хотя кое кто "отрицает" это. Повышение случаев слепоты с непонятными причинами, инфаркты и инсульты, повышение общей онкологии. Как раз всё происходит одновременно. Естественно "вакцины" от ковиды тут не причём.

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