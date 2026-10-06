После гибели собак от вакцины «Мультикан-8» возбуждено уголовное дело

12:53 6.10.2026

Столичные прокуроры добились возбуждения уголовного дела после выявления нарушений при производстве лекарственных препаратов для животных, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление прокуратуры Москвы.

Возбуждено дело об использовании заведомо подложного документа - паспорта качества частной компании-изготовителя на одну из серий вакцины, путем размещения его в электронной информационной системе при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Как пояснили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, речь идет о компании "Ветбиохим".

Ранее в СМИ сообщалось, что владельцы собак массово жаловались на тяжелые осложнения и гибель их питомцев (более 300 заявлений) после прививки вакциной "Мультикан-8", произведенной компанией.

Ранее в ходе проверки надзорное ведомство выявило нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения, с целью устранения которых приняты меры реагирования.