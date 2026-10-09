Путин отметил день рождения с экс-канцлером Германии Шредером
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер 7 октября побывал на праздновании дня рождения Владимира Путина, пишет Газета.RU со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
Как пояснили в Кремле, Путин узнал о визите Шредера в Москву из сообщений журналистов — экс-канцлер прибыл в Россию по делам германской компании «Глобус».
«Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения», — говорится в сообщении.
Кремль также опубликовал кадры встречи: на фото Путин и Шредер стоят рядом на фоне русской печи.
Российскому президенту исполнилось 74 года.
О рабочей поездке Шредера стало известно еще 7 октября. В пресс-службе торговой сети подтвердили, что он приехал для встречи с руководством и сотрудниками.
2 октября «Глобус» сообщил, что Шредер вошел в наблюдательный совет компании. Он будет участвовать в принятии стратегических решений и развитии сети в России. Бывший канцлер считает, что немецким компаниям важно сохранять экономические связи с Россией и продолжать вкладывать средства в работу на российском рынке.
Комментарии читателей
Не спорю.
Даже поддержу.
Бывший мой зять поставлял кое какие вещи корейскому заводу в нашей стране.
Раз мне говорил о приезде высоких чинов из Кореи в это завод.
Корейский менеджер построил по линейке своих корейских подчинённых в этом заводе и что-то им говорил.
И вдруг около них в развилку не спеша прошёл рабочий (наш). Менеджер из Кореи онемел от удивления и спросил куда это он типа собрался. Ответ был - иду покурить.
Тогда началось землетрясение кадрового состава Корейцев этого завода.
…
Мой пост был о другом. Все фирмы управляются прежде всего экзекутивной частью менеджмента. В некоторых фирмах роль еэкзекутива (прямого управления) берёт на себя совет директоров как это было в случае с газовой фирмой, в которой я работал. Но там это было потому, что весь управленческий аппарат был наш и Французы с Немцами не хотели потерять над ним контроль. Вот почему я каждую неделю таскался на заседания совета директоров и информировал обо всём и получал инструкции.
В Deutsche Telekom, в котором я работал до этого Совет директоров оперативным управлением фирмой прямо не занимался. Там 51% акций принадлежало Немцам.
Но в обеих случаях наблюдательный совет просто «совет мудрецов», которым платят за мудрое бездействие.
бабки ДА!
Путин узнал о визите Шредера в Москву из сообщений журналистов
А так,типа и не догадывался ?Вспоминается Станиславский с его "НЕ верю!!!":)
"В любой"? Позвольте усомниться. В ЮжноКорейских фирмах всё далеко не так. Сразу оговорюсь, ЮК-модель почти целиком скопирована с Японской модели, которую категорически не признавали в Европе и по итогу сильно об этом жалели (при выборе ответа на вопрос - "слушаю и повинуюсь" или "позвольте заметить" европейцы выбрали второе (я бы тоже выбрал второе)). Самсунг, даже будучи транснациональным, смягчает корейскую модель только для отделений вне страны (не руководящих). Но! "маемо шо маемо" :-) Нууу, а Шредер...с трудом, но хочется верить что и у политиков такого ранга существует дружба (возможно и "небесплатно") :-)
за Шредера!