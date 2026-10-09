Путин отметил день рождения с экс-канцлером Германии Шредером

10:52 9.10.2026

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер 7 октября побывал на праздновании дня рождения Владимира Путина, пишет Газета.RU со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.

Как пояснили в Кремле, Путин узнал о визите Шредера в Москву из сообщений журналистов — экс-канцлер прибыл в Россию по делам германской компании «Глобус».

«Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Герхард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения», — говорится в сообщении.

Кремль также опубликовал кадры встречи: на фото Путин и Шредер стоят рядом на фоне русской печи.

Российскому президенту исполнилось 74 года.

О рабочей поездке Шредера стало известно еще 7 октября. В пресс-службе торговой сети подтвердили, что он приехал для встречи с руководством и сотрудниками.

2 октября «Глобус» сообщил, что Шредер вошел в наблюдательный совет компании. Он будет участвовать в принятии стратегических решений и развитии сети в России. Бывший канцлер считает, что немецким компаниям важно сохранять экономические связи с Россией и продолжать вкладывать средства в работу на российском рынке.