Песков рассказал, как Путин воспринял предложения США по деэскалации

Владимир Путин с пониманием воспринял часть американских предложений по деэскалации на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По инициативе <...> Дональда Трампа большая часть телефонного разговора <...> была посвящена украинскому урегулированию", — сказал он.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, новая беседа между двумя лидерами длилась полтора часа и прошла в дружественной атмосфере, пишет РИА Новости. Путин рассказал о мерах, принимаемых в ответ на террористические атаки ВСУ. При этом он отметил: попыткой помешать проведению выборов в Госдуму киевский режим сорвал возможность перезапустить переговорный процесс.

Помимо прочего, стороны обсудили ситуацию вокруг российских нефтепродуктов. Трамп объявил о масштабной договоренности в этой сфере. По его словам, Москва, в зависимости от состояния своих НПЗ, поставит до трех миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Для этого Минфин США выпустил исключение из санкций, действующее до 7 апреля.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, Россия снимет ограничения на экспорт этого вида горючего раньше запланированных сроков. В октябре она готова поставить 300 тысяч тонн, в ноябре — 500, в декабре — до миллиона. В перспективе объем может вырасти до трех миллионов тонн в месяц. При этом внутренний рынок останется полностью снабжен дизелем, отметил он.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.10.2026, 21:42
    Гость: Мой шеф аж подпрыгнул на стуле

    Когда трамп позвонил и предложил купить дизель у РФ. Мой шеф аж подпрыгнул на стуле и у него отвисла челюсть и несколько минут не мог ничего говорить соображал сколько можно будет срубить на сделке с США. Пришлось его даже ущепнуть чтобы пришел в себя и смог продолжить разговор. Я его таким еще не видел, хотел врача позвать. А он попросил стакан водки, пепекрестился выпел залпом и не заказывал и поцеловал трубку телефона.

  4. 10.10.2026, 19:18
    Гость: Не лишайте людей удовольствия

    Братья Гордон и Соловьёв в теликах так старались, так старались, так старались. Да и постаревшим советским лейтенантам довелось наконец-то заняться настоящим делом. А то до этого были одни надоевшие скучные манёвры, да манёвры

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