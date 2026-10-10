Песков рассказал, как Путин воспринял предложения США по деэскалации

16:59 10.10.2026

Владимир Путин с пониманием воспринял часть американских предложений по деэскалации на Украине, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По инициативе <...> Дональда Трампа большая часть телефонного разговора <...> была посвящена украинскому урегулированию", — сказал он.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, новая беседа между двумя лидерами длилась полтора часа и прошла в дружественной атмосфере, пишет РИА Новости. Путин рассказал о мерах, принимаемых в ответ на террористические атаки ВСУ. При этом он отметил: попыткой помешать проведению выборов в Госдуму киевский режим сорвал возможность перезапустить переговорный процесс.

Помимо прочего, стороны обсудили ситуацию вокруг российских нефтепродуктов. Трамп объявил о масштабной договоренности в этой сфере. По его словам, Москва, в зависимости от состояния своих НПЗ, поставит до трех миллионов тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Для этого Минфин США выпустил исключение из санкций, действующее до 7 апреля.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, Россия снимет ограничения на экспорт этого вида горючего раньше запланированных сроков. В октябре она готова поставить 300 тысяч тонн, в ноябре — 500, в декабре — до миллиона. В перспективе объем может вырасти до трех миллионов тонн в месяц. При этом внутренний рынок останется полностью снабжен дизелем, отметил он.

