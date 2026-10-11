Дмитриев призвал компанию Маска построить тоннель Путин – Трамп

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал американского предпринимателя Илона Маска построить тоннель, объединяющий Россию и США. Пост с обращением к Маску он разместил в соцсети X, пишут «Ведомости».

«Пора The Boring Company начать работу над тоннелем Путин – Трамп, который соединит Россию и США, Евразию и Америки», – написал Дмитриев.

В октябре 2025 г. глава РФПИ заявил о начале разработки технико-экономического обоснования межконтинентального тоннеля под Беринговым проливом, который свяжет Чукотку и Аляску. 4 июня Дмитриев анонсировал подписание соглашения о проектировании тоннеля.

По оценке спецпредставителя президента России, при использовании технологий The Boring Company Илона Маска стоимость составила бы менее $8 млрд, а строительство заняло бы менее восьми лет. При традиционных технологиях он оценил проект более чем в $65 млрд.

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