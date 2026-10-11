Дата-центр «Яндекса» во Владимире остановил работу после удара БПЛА

11:27 11.10.2026

Беспилотники ВСУ в ходе ночной атаки повредили дата-центр компании «Яндекс» во Владимире. Об этом пресс-служба сообщила в Telegram-канале Yandex Cloud Alerts.

«В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра «Яндекса» во Владимире. Работа дата-центра полностью остановлена. Пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте устраняют последствия», — цитирует заявление компании Газета.RU.

В пресс-службе предупредили, что «оставшуюся конфигурацию ресурсов» специалисты считают неустойчивой, а платформа Yandex Cloud работает неустойчиво. Кроме того, могут иметься проблемы со связью со службой техподдержки. Сотрудники «Яндекса» оценивают ущерб и прорабатывают планы по возобновлению работы.

Это уже третья атака ВСУ на дата-центры компании: 8 октября был поражен центр обработки данных в Сасово Рязанской области, а 9 октября под удар попала инфраструктура «Яндекса» в Калуге.

За ударом по дата-центру последовали масштабные сбои в работе многих сервисов «Яндекса», следует из данных портала Detector404. В частности, пользователи жалуются на проблемы с использованием приложениями «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Яндекс Пэй», «Дом с Алисой», «Яндекс Про» и самого поисковика компании. Также наблюдаются трудности с доступом к ряду других сайтов и приложений.

Сервис «Сбой.рф» также сообщает о неполадках в работе «Яндекс Музыки», «Кинопоиска», «Алисы», «Дом.ру», «М.Видео» и Lamoda.

Telegram-канал «Осторожно новости» со ссылкой на информацию читателей пишет, что сервис вызова такси перестал работать в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Красноярске, Владивостоке, Улан-Удэ и Ростове-на-Дону, а также Белоруссии, Армении, Казахстане и Сербии.

Сама компания предупреждает пользователей о технических сбоях: соответствующие уведомления появляются в разных приложениях «Яндекса».