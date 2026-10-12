Песков прокомментировал слова Трампа о смене власти на Украине

Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев

Владимир Зеленский не проявляет воли для остановки конфликта, поэтому глава Белого дома Дональд Трамп и говорит о том, что Украине нужен новый лидер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает", — приводит его слова РИА Новости.

Песков констатировал, что пока Зеленский не хочет этого делать.

В воскресенье Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы. Президент США обвинил его в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен новый лидер, который может заключить сделку.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.10.2026, 11:16
    Гость: Анна

    Оказывается мы за хозяев Зеленского. А что Зеленский сделал для Украины? Что? Янукович в 2013году строил мост в Бахчисарае,в 2011 году Янукович построил отель "Аквамарин" ,а Зеленский ничего для Украины не сделал. Ответственность Песков это когда твоя жена на кухне готовит еду сама ,своими руками,а не заказывает доставки.Вот это ответственность.

  3. 12.10.2026, 10:09
    Гость: stalker

    "Песков констатировал, что пока Зеленский не хочет этого делать". Не пока, а совсем. Зачем Зеленскому это нужно. Власть это сладкая вещь, которая дает большие возможности. Кто от нее откажется по доброй воле ? Ну, в любом случае не такой человек как Зеленский. Кроме того, этот конфликт хорошая кормушка для самого Зеленского и его окружения. Деньги дают на продолжение конфликта. Почему бы его не продолжить ?

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