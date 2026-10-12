10:02 12.10.2026

Владимир Зеленский не проявляет воли для остановки конфликта, поэтому глава Белого дома Дональд Трамп и говорит о том, что Украине нужен новый лидер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает", — приводит его слова РИА Новости.

Песков констатировал, что пока Зеленский не хочет этого делать.

В воскресенье Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы. Президент США обвинил его в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен новый лидер, который может заключить сделку.

