МВД предложило освободить часть трудовых мигрантов от языкового экзамена

Гастарбайтеры © KM.RU, Алексей Белкин

МВД России предложило освободить иностранных граждан, получивших разрешение на работу у работодателей — резидентов территорий опережающего развития (ТОР), от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, пишет РБК.

Сейчас иностранцы, как правило, должны подтверждать знание русского языка, истории России и основ законодательства для получения разрешения на работу. Законопроект предлагает распространить действующие исключения на работников, трудоустроенных у работодателей и заказчиков работ или услуг, являющихся резидентами ТОР.

По оценке разработчиков, мера должна создать более благоприятные условия для привлечения инвестиций и ускорить социально-экономическое развитие таких территорий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2026, 18:07
    Гость: Бобёр

    Каждый полиционер мечтает стать гб-шником носящим портфель за дядей бизнесменом, продающим страну хоть западу хоть мигрантам. А потом детишек этого полиционера ампутируют по национальному признаку заехавшие бармалеи.

  4. 13.10.2026, 12:35
    Гость: Основной

    Ты где увидел РЕШЕНИЕ? МВД предложило - чуешь разницу?
    Это как ты предложишь жене в отпуск провести на винокурнях Ирландии, а поедешь в итоге к тёще на дачу.

  5. 13.10.2026, 12:16
    Гость: как папуасы будут абщаться с пентами?

    А нафига полицаям общение? Меньше слов - больше денег!

Все комментарии (30)
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