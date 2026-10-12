МВД предложило освободить часть трудовых мигрантов от языкового экзамена

13:45 12.10.2026

МВД России предложило освободить иностранных граждан, получивших разрешение на работу у работодателей — резидентов территорий опережающего развития (ТОР), от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, пишет РБК.

Сейчас иностранцы, как правило, должны подтверждать знание русского языка, истории России и основ законодательства для получения разрешения на работу. Законопроект предлагает распространить действующие исключения на работников, трудоустроенных у работодателей и заказчиков работ или услуг, являющихся резидентами ТОР.

По оценке разработчиков, мера должна создать более благоприятные условия для привлечения инвестиций и ускорить социально-экономическое развитие таких территорий.