ФСБ предотвратила попытку СБУ атаковать дронами военный аэродром в Воронеже

11:31 13.10.2026

В Воронеже предотвратили попытку атаки на военный аэродром Балтимор, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины, планировавшей нанести огневое поражение <...> с использованием БПЛА ближнего радиуса действия", — цитирует заявление РИА Новости.

В спецслужбе рассказали, что противник собирался разрушить объект, уничтожить самолеты и личный состав. Для этого Киев задействовал россиянку, завербованную еще в 2022 году, когда та посещала Украину.

По заданию куратора она арендовала гараж и разместила там девять БПЛА со взрывчаткой. После перевода дронов в боевое положение управлять ими должны были операторы с территории соседней страны.

Силовики предотвратили преступление на стадии подготовки, женщину задержали и взяли под стражу.