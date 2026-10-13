ФСБ предотвратила попытку СБУ атаковать дронами военный аэродром в Воронеже

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В Воронеже предотвратили попытку атаки на военный аэродром Балтимор, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"Сорвано проведение масштабной диверсионно-террористической акции Службы безопасности Украины, планировавшей нанести огневое поражение <...> с использованием БПЛА ближнего радиуса действия", — цитирует заявление РИА Новости.

В спецслужбе рассказали, что противник собирался разрушить объект, уничтожить самолеты и личный состав. Для этого Киев задействовал россиянку, завербованную еще в 2022 году, когда та посещала Украину.

По заданию куратора она арендовала гараж и разместила там девять БПЛА со взрывчаткой. После перевода дронов в боевое положение управлять ими должны были операторы с территории соседней страны.

Силовики предотвратили преступление на стадии подготовки, женщину задержали и взяли под стражу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.10.2026, 12:01
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Какая красивая закономерность. Как куда-то серьёзно "прилетает", так тут же рассказы об "успехах". Теперь уже воспринимаю так - если объявлены "успехи", значит куда-то "прилетело".

  2. 13.10.2026, 11:46
    Гость: stalker

    Предотвратили это хорошо. Вопрос в другом. А как эти дроны и тем более взрывчатые вещества в Россию попали ?

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