18:13 13.10.2026

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отверг предположения, что Москва пошла на какие-то уступки в вопросе украинского урегулирования, согласившись на дизельную сделку с США.

"Нет, я бы не стал оценивать достигнутую договоренность по принципу "в огороде бузина, а в Киеве - дядька". Это не о том речь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Дизельная сделка работает на вразумление тех, кто не понял, что Россия будет достигать своих целей любыми путями, заявил Рябков.

"Результативность, беспрецедентный совершенно результат телефонного разговора президентов, состоявшегося два дня назад, ошеломил многих в "партии войны", а эта партия многочисленна. Мы всегда выступали и выступаем в пользу политического решения, если другая сторона к нему не готова, цели будут достигаться военным путем, и позиция переговорная от этого противоположной стороны ослабнет", - сказал он.

Рябков подчеркнул: "Чем быстрее они осознают это, тем лучше. Я думаю, так называемая дизельная сделка сильно работает на вразумление тех, кто еще это не понял".