Старшеклассники в РФ смогут отказаться от углубленного изучения предметов
Учащиеся старших классов со следующего учебного года при желании смогут отказаться от углубленного изучения предметов, но базовый уровень не должен восприниматься как "облегченный". Об этом заявила ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года вступает в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, согласно которому учащиеся старшей школы смогут изучать все предметы учебного плана только на базовом уровне, тогда как сейчас для них обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном.
"Речи об отмене углубленного изучения в старших классах не идет - эта форма обучения сохраняется для тех, кому она необходима", - сказала Голышенкова, подчеркнув, что изучение всех предметов исключительно на базовом уровне будет "правом и возможностью, а не обязанностью". "Для тех, кому углубленное изучение отдельных дисциплин не требуется, открывается такой выбор", - сказала председатель комиссии.
"Принципиально важно, чтобы базовый уровень не воспринимался как "облегченный" или менее полноценный, - продолжила Голышенкова. - Он должен обеспечивать прочные знания, функциональную грамотность, умение работать с информацией, аргументировать свою позицию, понимать исторические, культурные и общественные процессы". По ее словам, свобода выбора должна сопровождаться качественной профориентацией со стороны школы. "Решение об отказе от углубленного предмета должно быть осознанным, а не продиктованным стремлением просто снизить учебную нагрузку", - считает эксперт.
По ее словам, не каждый десятиклассник к моменту перехода в старшую школу окончательно определился с будущей профессией. "Для одних углубленное изучение отдельных дисциплин действительно необходимо - например, для поступления в медицинский, инженерный, педагогический или гуманитарный вуз. Другим важно сохранить широкий круг предметов, чтобы иметь время на осознанный выбор. Новый подход должен дать такую возможность", - сказала Голышенкова.
Комментарии читателей
а на 1/10 уровня. В СССР существовала радиопромышленность - сейчас её просто нет, а есть "отвёрточная" сборка из китайских комплектующих. Сколько в СССР выпускалось самолётов, автомобилей, мотоциклов, телевизоров, радиоприёмников и т.д. и сколько сейчас? Уже дошло до того, что даже в нефтяной промышленности используется импортное оборудование. Мы даже на уровень "банановой республики" не тянем, у нас даже подавляющее большинство продуктов, или импортные, или из импортного сырья!
там углублять если им с 1 класса преподают Солженицина в подлиннике. на фене.
Ложь ещё раз сплошная ложь. Сталин хотел ДАТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ, но троцкисты отравив СТАЛИНА это пресекли. Нынешние подпиндосники хотят урезать образование как раз не доводя до 10 класса. При этих т.н. "министрах" страну катят в средневековье. У МАИ и МФТИ ВСЕГДА был ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, поэтому запад с удовольствие пытался их переманить...
Не понятно, хотят отупить народ. Лишь бы умел рассписаться. Советское образова ние счита лось лучшим в мире. Почему эти сидящие в пра вительстве начинают ...ю пороть.
Учиться плавать нужно на глубине не более лодыжки, что и подтвердил новый федеральный государственный образовательный стандарт.