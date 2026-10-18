Старшеклассники в РФ смогут отказаться от углубленного изучения предметов

15:41 18.10.2026

Учащиеся старших классов со следующего учебного года при желании смогут отказаться от углубленного изучения предметов, но базовый уровень не должен восприниматься как "облегченный". Об этом заявила ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2027 года вступает в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, согласно которому учащиеся старшей школы смогут изучать все предметы учебного плана только на базовом уровне, тогда как сейчас для них обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном.

"Речи об отмене углубленного изучения в старших классах не идет - эта форма обучения сохраняется для тех, кому она необходима", - сказала Голышенкова, подчеркнув, что изучение всех предметов исключительно на базовом уровне будет "правом и возможностью, а не обязанностью". "Для тех, кому углубленное изучение отдельных дисциплин не требуется, открывается такой выбор", - сказала председатель комиссии.

"Принципиально важно, чтобы базовый уровень не воспринимался как "облегченный" или менее полноценный, - продолжила Голышенкова. - Он должен обеспечивать прочные знания, функциональную грамотность, умение работать с информацией, аргументировать свою позицию, понимать исторические, культурные и общественные процессы". По ее словам, свобода выбора должна сопровождаться качественной профориентацией со стороны школы. "Решение об отказе от углубленного предмета должно быть осознанным, а не продиктованным стремлением просто снизить учебную нагрузку", - считает эксперт.

По ее словам, не каждый десятиклассник к моменту перехода в старшую школу окончательно определился с будущей профессией. "Для одних углубленное изучение отдельных дисциплин действительно необходимо - например, для поступления в медицинский, инженерный, педагогический или гуманитарный вуз. Другим важно сохранить широкий круг предметов, чтобы иметь время на осознанный выбор. Новый подход должен дать такую возможность", - сказала Голышенкова.