Глава МВД Франции подал в отставку на фоне массовых протестов

08:56 19.10.2026

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал прошение об отставке на фоне продолжающихся в стране массовых беспорядков, однако президент Эмманюэль Макрон отклонил его просьбу. В Елисейском дворце пояснили, что в нынешней ситуации важно сохранить непрерывное руководство полицией и силами безопасности. Об этом 19 октября сообщили в администрации французского президента.

Макрон поручил главе МВД как можно скорее разработать новые меры борьбы с погромами и мародерством. Кроме того, президент потребовал обеспечить прозрачность расследования ошибок в прогнозировании событий и передаче информации, которые привели к вспышке насилия.

Массовые протесты прошли во Франции 17 октября на фоне недовольства ростом стоимости жизни, состоянием государственных служб и проблемами в системе образования. По данным МВД, в демонстрациях приняли участие около 550 тыс. человек, тогда как организаторы оценили число участников в 800 тыс. Акции состоялись более чем в ста городах и населенных пунктах страны.

В ходе протестов в Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, поджоги и разграбления магазинов. В Лиможе огонь охватил историческое здание городской мэрии, в результате чего обрушилась крыша. В Марселе группы протестующих ненадолго проникли в здание мэрии, а в Лионе произошел пожар в туристическом офисе.

На следующий день столкновения продолжились в Париже и Марселе. Полиция применяла слезоточивый газ и вмешивалась, чтобы предотвратить новые попытки разграбления магазинов. Макрон осудил насилие и заявил, что участники погромов должны понести ответственность за причиненный ущерб. По данным Associated Press, власти также рассматривают возможность запрета отдельных протестных акций, если это потребуется для защиты общественных зданий и бизнеса.

Нуньес, в свою очередь, заявил, что право на мирный протест остается фундаментальным, однако насилие и разграбление сотен магазинов не могут быть оправданы. Французские власти возложили ответственность за значительную часть беспорядков на радикальные левые группы и участников погромов, действовавших на окраинах массовых шествий.