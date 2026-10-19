В Госдуму внесли законопроект о переименовании Волгограда и Петербурга

17:48 19.10.2026

Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект о возвращении Волгограду и Санкт-Петербургу прежних названий Сталинград и Ленинград. Переименование предлагается провести в течение одного года после вступления закона в силу, пишут «Ведомости».

Инициатива предусматривает закрепление правового статуса городов-героев и запрет на их дальнейшее переименование. При этом документы физических и юридических лиц, выданные в Волгограде и Петербурге, сохранят силу до их замены в установленном порядке.

«И довольно странно было бы говорить о "блокаде Санкт-Петербурга" или о "Волгоградской битве"», – говорится в пояснительной записке. Автор инициативы напоминает, что оба города получили звание города-героя по приказу Иосифа Сталина от 1 мая 1945 г.