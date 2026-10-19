Мишустин предложил кандидатуры на должности вице-премьеров

Стоп-кадр из видеотрансляции

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту Владимиру Путину новые кандидатуры в правительство. Президент одобрил предложения. Вскоре они будут внесены на утверждение Госдумы, сообщает "Коммерсант".

Согласно предложениям Михаила Мишустина:

  • в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя — министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.
  • На пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства предложили кандидатуру Ирины Окладниковой. В случае утверждения Госдумой она сменит Дмитрия Григоренко. До этого госпожа Окладникова работала первым заместителем министра финансов.
  • На пост вице-премьера предложена кандидатура полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе — губернатора Приморского края Олега Кожемяко. На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева.
  • На пост вице-премьера по транспорту предложили кандидатуру главы Минтранса Андрея Никитина. Министром транспорта вместо него предложили назначить Дмитрия Ядрова, который сейчас возглавляет Росавиацию. Вице-премьер Виталий Савельев был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы.
Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2026, 12:09
    Гость: Ага

    Однажды лебедь, рак и щука затеяли сиграть квартет... Сыр у них точно не получится.

  3. 19.10.2026, 11:20
    Гость: Случайный прохожий

    Я не очень разбираюсь во всех этих тайнах мадридского двора, но складывается впечатление, что либералы опять побеждают. То есть разграбление России продолжится как минимум до окончания с сомнительным результатом СВО.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского
Стоп-кадр из видеотрансляции
Кремль оценил сообщения о поддержке Трампом ударов ВСУ вглубь России
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie