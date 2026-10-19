Мишустин предложил кандидатуры на должности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту Владимиру Путину новые кандидатуры в правительство. Президент одобрил предложения. Вскоре они будут внесены на утверждение Госдумы, сообщает "Коммерсант".
Согласно предложениям Михаила Мишустина:
- в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя — министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова.
- На пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства предложили кандидатуру Ирины Окладниковой. В случае утверждения Госдумой она сменит Дмитрия Григоренко. До этого госпожа Окладникова работала первым заместителем министра финансов.
- На пост вице-премьера предложена кандидатура полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе — губернатора Приморского края Олега Кожемяко. На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева.
- На пост вице-премьера по транспорту предложили кандидатуру главы Минтранса Андрея Никитина. Министром транспорта вместо него предложили назначить Дмитрия Ядрова, который сейчас возглавляет Росавиацию. Вице-премьер Виталий Савельев был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы.
Комментарии читателей
Однажды лебедь, рак и щука затеяли сиграть квартет... Сыр у них точно не получится.
даже не смешон
Я не очень разбираюсь во всех этих тайнах мадридского двора, но складывается впечатление, что либералы опять побеждают. То есть разграбление России продолжится как минимум до окончания с сомнительным результатом СВО.