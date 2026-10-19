В правительстве объяснил появление должности вице-премьера по финансам

12:23 19.10.2026

Появление должности вице-премьера, курирующего финансовые вопросы, отражает важность бюджетного баланса и финустойчивости в условиях внешнего давления, заявил директор департамента пресс-службы и референтуры правительства - пресс-секретарь премьера Борис Беляков, комментируя анонсированные ранее в понедельник перестановки в кабмине.

"В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение. Этим обусловлено появлением в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы", - приводит его слова "Интерфакс".

Глава Минфина Антон Силуанов, который выдвинут на новую должность, "имеет в этой сфере огромный опыт и продолжит курировать финансы, совмещая должности заместителя председателя правительства и министра финансов", отметил Беляков.