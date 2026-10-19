В правительстве объяснил появление должности вице-премьера по финансам

Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Появление должности вице-премьера, курирующего финансовые вопросы, отражает важность бюджетного баланса и финустойчивости в условиях внешнего давления, заявил директор департамента пресс-службы и референтуры правительства - пресс-секретарь премьера Борис Беляков, комментируя анонсированные ранее в понедельник перестановки в кабмине.

"В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение. Этим обусловлено появлением в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы", - приводит его слова "Интерфакс".

Глава Минфина Антон Силуанов, который выдвинут на новую должность, "имеет в этой сфере огромный опыт и продолжит курировать финансы, совмещая должности заместителя председателя правительства и министра финансов", отметил Беляков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2026, 12:55
    Гость: Ну

    а просто обязанностей министра для этого в сложное время не достаточно. Да получать одну зарплата хорошо, а две еще лучше. Вот только зарплата -это то, что заработано, а не то что получено.

  3. 20.10.2026, 07:51
    Гость: и НДС что-то слишком маленький -

    Нищеброды слишком много макарошков жрут, надо население России переводить на лебеду и осинову кору, как это было при царе-батюшке! Это канонично и духоскрепно.

  4. 20.10.2026, 05:27
    Гость: Опять околпачивают

    М'да, лису только пусти в курятник, она уж там порядок наведёт. Ещё недавно безответственные чины, провалившие всё то, что и провалить, казалось бы, нельзя, после своей отставки становились, пардон'с за выражение, помощниками президента, который так напомощнился, что на кормление этих талантливых менагеров понадобился уже едва ли не второй госбюджет. Не отстаёт и правительственная братия, которая своим сочинительством давно уже подменила законодательный орган власти. Это в клятом совке правительство отвечало за выполнение планов громадья, а нонешние околоправительственные органы ваще ни за что не отвечают и продолжают только пухнуть и тухнуть. Можно только догадываться, сколько потом появятся всяких разных вицев со своими штатами, а под них расплодятся и контрики. Помните, вице-адмирал, контр-адмирал? А спросить, где тыща пассажирских авиалайнеров или скоростная ж/д магистраль Москва-Казань, не с кого, хотя деньги успешно "освоены". И это ещё цветочки, игры в эконом-напёрстки только расширяются…

  5. 19.10.2026, 22:28
    Гость: Хочу спросить

    Данное назначение это в связи со сделкой по дизелю с Трампом? В кремле ожидается долларовый дождь?

Все комментарии (23)
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