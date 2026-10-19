РБК узнал, на какую работу могут перейти Трутнев и Григореко

Юрий Трутнев © KM.RU

В Кремле обсуждают назначение Юрия Трутнева, с 2013 года занимавшего пост вице-премьера правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, на должность в Администрации президента, сообщает РБК со ссылкой на  источник, знакомый с кадровыми консультациями. По его словам, речь идет о позиции помощника президента. 

Источники издания рассказали также, что вице-премьер Дмитрий Григоренко обсудит переход в «Сбер». Речь может идти о позиции заместителя председателя правления по его профилю. Дмитрий Григоренко занимает пост вице-премьера и главы аппарата правительства с 21 января 2020 года. С 2000 года работал в структуре налоговых органов, с 2013 года занимал пост замглавы ФНС. 

Утром 19 октября глава правительства Михаил Мишустин на встрече с Путиным предложил на должность зампредседателя правительства — полпреда в ДФО губернатора Приморского края Олега Кожемяко. На должность вице-премьера и руководителя аппарата правительства была предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой.

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