Голикова предложила расширить список китайских книг в школьной программе
Россия и Китай могут взаимно расширить списки литературных произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
"Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования", - приводит ее слова ТАСС.
Комментарии читателей
С удовольствием читал ктайские сказки про мандаринов ... и кого-то ещё, не помню уже. И корейские, и монгольские, и вьетнамские, и арабские, и ... и, конечно, русские.
А включить в госпрограмму общего образования произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина
слабо?Не мешало бы всем соучастникам вертикали почитать "Историю одного города".Вот где они узнали бы каждый себя,несмотря на то что написано было 150 лет назад,звучит,как сказал бы В.И.Ленин,АРХИАКТУАЛЬНО!!!
А если мы с китайцами поругаемсО, то какие книжки читать будем?
правительство занимается подобной ...
цитатник мао?