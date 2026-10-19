Голикова предложила расширить список китайских книг в школьной программе

18:49 19.10.2026

Россия и Китай могут взаимно расширить списки литературных произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования", - приводит ее слова ТАСС.