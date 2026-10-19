Голикова предложила расширить список китайских книг в школьной программе

Книги © KM.RU, Алексей Белкин

Россия и Китай могут взаимно расширить списки литературных произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования", - приводит ее слова ТАСС.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2026, 21:02
    Гость: В детстве

    С удовольствием читал ктайские сказки про мандаринов ... и кого-то ещё, не помню уже. И корейские, и монгольские, и вьетнамские, и арабские, и ... и, конечно, русские.

  2. 19.10.2026, 20:28
    Гость: Влад Злой

    А включить в госпрограмму общего образования произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина
    слабо?Не мешало бы всем соучастникам вертикали почитать "Историю одного города".Вот где они узнали бы каждый себя,несмотря на то что написано было 150 лет назад,звучит,как сказал бы В.И.Ленин,АРХИАКТУАЛЬНО!!!

  3. 19.10.2026, 20:18
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    А если мы с китайцами поругаемсО, то какие книжки читать будем?

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Генерал Ходжес: Погибнет миллион крымчан? Ничего страшного, это необходимые жертвы
© KM.RU, Илья Шабардин
Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Стоп-кадр из видеотрансляции
Кремль оценил сообщения о поддержке Трампом ударов ВСУ вглубь России
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie