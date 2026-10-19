Путин поддержал предложения Мишустина по перестановкам в правительстве
Президент России Владимир Путин поддержал предложения премьер-министра РФ Михаила Мишустина по нескольким кадровым перестановкам в правительстве.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "сегодня утром президент Путин провел рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным". "Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве. Эти предложения получили поддержку президента Путина", - приводит слова Пескова ТАСС.
Согласно Конституции РФ, кандидатуры будут внесены председателем правительства на утверждение Государственной думой.
Комментарии читателей
"А вы, друзья, как не садитесь, вы (в управленцы) не годитесь..." Сколько ещё эта мутня будет продолжаться? ...
тасовать эту засаленную колоду пока все окончательно не рухнет.
От перестановки банкротов сумма не изменится и экономика РФ без левого поворота и назначение правительства народного доверия будет падать ниже и ниже.
Как вы не садитесь в МУЗЫКАНТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ.
Поддержал или продиктовал?