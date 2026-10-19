Путин поддержал предложения Мишустина по перестановкам в правительстве

Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин

Президент России Владимир Путин поддержал предложения премьер-министра РФ Михаила Мишустина по нескольким кадровым перестановкам в правительстве.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "сегодня утром президент Путин провел рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным". "Наряду с обсуждением актуальных вопросов социально-экономического развития страны премьер-министр представил главе государства свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве. Эти предложения получили поддержку президента Путина", - приводит слова Пескова ТАСС.

Согласно Конституции РФ, кандидатуры будут внесены председателем правительства на утверждение Государственной думой. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2026, 16:32
    Гость: По Крылову

    "А вы, друзья, как не садитесь, вы (в управленцы) не годитесь..." Сколько ещё эта мутня будет продолжаться? ...

  3. 19.10.2026, 14:42
    Гость: .Штурман

    От перестановки банкротов сумма не изменится и экономика РФ без левого поворота и назначение правительства народного доверия будет падать ниже и ниже.

Все комментарии (9)
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