Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину обсудить Украину без Зеленского
Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу и председателю Китая Си Цзиньпину провести трехстороннюю встречу для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Эта инициатива — попытка Путина воспользоваться потеплением отношений с Трампом, которое вызвало тревогу у Украины и ее союзников в Вашингтоне и Европе. Такой саммит — без участия президента Украины Владимира Зеленского — стал бы беспрецедентным событием», — цитирует публикацию Газета.RU.
WSJ утверждает, что Путин сделал Трампу такое предложение во время телефонного разговора 9 октября, в ходе которого они достигли договоренности по дизельной сделке. Уточняется, что переговоры могут состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне.
Подобная встреча, считают собеседники WSJ, «вызвала бы серьезную тревогу в европейских столицах и за их пределами». Однако, как сказал изданию высокопоставленный источник в Белом доме, Трамп пока не согласился принять участие в саммите, хотя и «может положительно отнестись к этой идее».
Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистами предположил, что Трамп согласится на встречу с Путиным и Си, чтобы приблизить завершение украинского конфликта.
«Я думаю, президент открыт ко всему, что он может сделать, чтобы помочь подвести конфликт к концу, если это возможно. Президент ясно дал понять, что хочет завершения конфликта. <…> Мы сделали все, что могли, мы продолжаем делать все возможное, чтобы способствовать завершению этого конфликта», — сказал глава Госдепартамента.
Комментарии читателей
Беседа тройки за круглым столом не должна быть обменом мнений, а три лидера должны принять декларацию о предотвращению 3-й мировой войны и завершения СВО на условиях России с конкретными мерами и сроками подкрепленных силой.
Как же хочется поиграть в Сталина-Рузвельта…. но увы….
Судьбы Мира в ближайшие сотню лет должны и Будут решать только Триумвират : США,Россия и Китай.
Все остальные - мелкая и зловредная шелупень.
При чем здесь Китай?