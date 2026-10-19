Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину обсудить Украину без Зеленского

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу и председателю Китая Си Цзиньпину провести трехстороннюю встречу для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Эта инициатива — попытка Путина воспользоваться потеплением отношений с Трампом, которое вызвало тревогу у Украины и ее союзников в Вашингтоне и Европе. Такой саммит — без участия президента Украины Владимира Зеленского — стал бы беспрецедентным событием», — цитирует публикацию Газета.RU.

WSJ утверждает, что Путин сделал Трампу такое предложение во время телефонного разговора 9 октября, в ходе которого они достигли договоренности по дизельной сделке. Уточняется, что переговоры могут состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Подобная встреча, считают собеседники WSJ, «вызвала бы серьезную тревогу в европейских столицах и за их пределами». Однако, как сказал изданию высокопоставленный источник в Белом доме, Трамп пока не согласился принять участие в саммите, хотя и «может положительно отнестись к этой идее».

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистами предположил, что Трамп согласится на встречу с Путиным и Си, чтобы приблизить завершение украинского конфликта.

«Я думаю, президент открыт ко всему, что он может сделать, чтобы помочь подвести конфликт к концу, если это возможно. Президент ясно дал понять, что хочет завершения конфликта. <…> Мы сделали все, что могли, мы продолжаем делать все возможное, чтобы способствовать завершению этого конфликта», — сказал глава Госдепартамента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2026, 14:52
    Гость: .Штурман

    Беседа тройки за круглым столом не должна быть обменом мнений, а три лидера должны принять декларацию о предотвращению 3-й мировой войны и завершения СВО на условиях России с конкретными мерами и сроками подкрепленных силой.

  3. 19.10.2026, 14:38
    Гость: Реалло

    Судьбы Мира в ближайшие сотню лет должны и Будут решать только Триумвират : США,Россия и Китай.
    Все остальные - мелкая и зловредная шелупень.

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