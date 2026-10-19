Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину обсудить Украину без Зеленского

14:00 19.10.2026

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу и председателю Китая Си Цзиньпину провести трехстороннюю встречу для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Эта инициатива — попытка Путина воспользоваться потеплением отношений с Трампом, которое вызвало тревогу у Украины и ее союзников в Вашингтоне и Европе. Такой саммит — без участия президента Украины Владимира Зеленского — стал бы беспрецедентным событием», — цитирует публикацию Газета.RU.

WSJ утверждает, что Путин сделал Трампу такое предложение во время телефонного разговора 9 октября, в ходе которого они достигли договоренности по дизельной сделке. Уточняется, что переговоры могут состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Подобная встреча, считают собеседники WSJ, «вызвала бы серьезную тревогу в европейских столицах и за их пределами». Однако, как сказал изданию высокопоставленный источник в Белом доме, Трамп пока не согласился принять участие в саммите, хотя и «может положительно отнестись к этой идее».

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с журналистами предположил, что Трамп согласится на встречу с Путиным и Си, чтобы приблизить завершение украинского конфликта.

«Я думаю, президент открыт ко всему, что он может сделать, чтобы помочь подвести конфликт к концу, если это возможно. Президент ясно дал понять, что хочет завершения конфликта. <…> Мы сделали все, что могли, мы продолжаем делать все возможное, чтобы способствовать завершению этого конфликта», — сказал глава Госдепартамента.