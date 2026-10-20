Россия и США ведут диалог по освобождению заключенных

15:53 20.10.2026

Профильные ведомства России и США ведут диалог по вопросу освобождения заключенных, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По каналам спецслужб диалог по всем этим вопросам идет. Мы видели то, что президент (США Дональд - ред.) Трамп публично озвучил. Фамилия на слуху, конечно, но мне нечего сообщить на эту тему", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорое освобождение задержанного в России американца, но имени не назвал. Позднее в СМИ появилась информация, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе поездки в Россию планирует обсудить тему освобождения американского гражданина Стивена Хаббарда, который был обвинен в наемничестве.

Хаббард - 72-летний уроженец Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине. В феврале 2022-го американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, за что ему причиталось денежное довольствие в размере не менее тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он служил в ВСУ, пока его не задержал российский военный.

В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал.