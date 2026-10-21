Минпросвещения утвердило три оценки за поведение школьников

В российских школах начали апробировать новую систему оценки поведения учеников. В 2026/2027 учебном году школьникам со второго по восьмой класс могут выставлять одну из трех отметок: «образцовое поведение», «допустимое поведение» или «недопустимое поведение». Порядок оценивания изложен в письме Минпросвещения, сообщает РИА Новости.

Оценивать поведение будут по четырем основным критериям: дисциплинированности, соблюдению правил общения с одноклассниками и взрослыми, а также правомерности поступков ученика.

Решение принимает классный руководитель по итогам четверти или триместра и учебного года. При этом он должен учитывать мнения других учителей и информацию от школьных специалистов — дефектологов, логопедов, психологов, социальных педагогов, советников директора по воспитанию и представителей администрации.

В рамках апробации систему проверяют в отдельных школах по всей стране. Для участия в эксперименте в каждом регионе выбрали не менее десяти общеобразовательных организаций.

При этом оценка за поведение выставляется отдельно от отметок по учебным предметам. Она не влияет на результаты текущей и промежуточной аттестации и не может стать основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации.

Если ученик получает отметку «недопустимое поведение», школе рекомендуют организовать работу психолого-педагогического консилиума с участием родителей. При несогласии с выставленной оценкой родители смогут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

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