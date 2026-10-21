Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург на переговоры с Путиным

10:03 21.10.2026

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. В Пулково его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Позднее помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что Владимир Путин проведет переговоры с представителем Белого дома сегодня в первой половине дня в Константиновском дворце. На них в том числе обсудят украинское урегулирование, сообщает РИА Новости.

Во вторник Уиткофф принял участие в переговорах в Осло. На встрече присутствовали Владимир Зеленский, премьер Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. К беседе дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

По итогам консультаций Стубб заявил о прогрессе и выработке некоторых элементов в сфере безопасности и экономики, которые спецпосланник планирует представить российскому руководству.

Со своей стороны, госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что встреча в Норвегии была успешной, но не принесла ничего неожиданного.

Как утверждает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Вашингтоне, США, Украина и Европа согласовали позицию по дальнейшим шагам по урегулированию конфликта и взаимодействию с Москвой.