Путин и Уиткофф обсудили украинский конфликт и сотрудничество РФ и США

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

РБК приводит главные заявления президента России:

  • Глава государства в ходе встречи выразил благодарность Трампу за внимание к проблеме урегулирования на Украине.
  • По словам президента, американский лидер в последнем разговоре делал упор на необходимость завершения конфликта на Украине для прекращения человеческих потерь.
  • Первый танкер в рамках дизельной сделки уйдет через два-три дня, на нем будет 40 тыс. т дизеля, заявил Путин.
  • Россия готова поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок.
  • Президент России в ходе разговора заявил об интересе к теме восстановления экономического сотрудничества с США.
  • Он также отметил, что обсудит с Уиткоффом возможную встречу с Трампом в Китае.
  • Россия готова помочь в разрешении конфликта в Иране, подчеркнул глава государства.
  • Россия освободила осужденного по обвинению в наемничестве американца Стивена Хаббарда, он находится в аэропорту Пулково.

В октябре 2024 года 72-летнего Стивена Хаббарда приговорили к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по делу о наемничестве. По версии следствия, в феврале 2022 года он вступил в территориальную оборону Изюма Харьковской области и участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

Главные заявления спецпосланника президента США:

  • Уиткофф привез в Россию документы, в которых изложены подходы по проблеме урегулирования на Украине.
  • По его словам, в мирном урегулировании конфликта на Украине есть задел, чтобы прийти к завершению огня.
  • Спецпосланник президента США надеется, что Путин рассмотрит возможность возобновления переговоров России, США и Украины, где могли бы обсуждать технические вопросы.
  • У России и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения конфликта на Украине, считает Уиткофф.
  • Он от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по дизельной сделке.
  • Переговоры в Осло были продуктивными, отметил переговорщик.

В Петербург Уиткофф прилетел утром 21 октября. Перед этим в Осло прошли переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Уиткофф представит Москве результаты переговоров.

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