Песков: Путин изучит привезенные Уиткоффом предложения по Украине
Владимир Путин изучит все предложения, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на встречу в Санкт-Петербург. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Уиткофф привез некоторые наработки... с учетом той встречи, которая у него была в Осло и с Зеленским, и с представителями европейских стран. Эти предложения будут изучены... Дальше уже будем смотреть», — приводит его слова "Коммерсант".
Уиткофф на встрече с российским президентом рассказал, что привез с собой документы, в которых излагаются подходы к украинскому урегулированию. Детали на открытой части встречи не приводились.
Комментарии читателей
уже не то?
и выучит наизусть?
романтично...он бежал к нему по небесам... с секретными посланиями..в восьмой раз...за сво ей пайкой дизеля...
заразный небось...как кушнир..тьфу...
Ну- это смотря для кого.
Может вместо предложений Зе Главе РФ изучить ошибки при проведение СВО и наконец-то начать воевать по настоящему выполнив свое обещание. Ежу понятно, но не Кремлю, что игра в кошки-мышки с врагом закончится очередным словоблудием и СВО продолжится надолго. Народ требует завершить победой СВО на Украине так как война на истощение стала болью всех и не только из-за гибели россиян, но и экономических проблем. Большая ошибка СВО в том что мы отвечаем на дары ВСУ, а не сами первыми наносим более сильные удары. Пора уж на 5-м году СВО понять что это не японская борьба суоми, а битва за будущее России.