Песков: детали предложений США по Украине не стоит обсуждать публично

13:22 22.10.2026

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание новых предложений по украинскому урегулированию, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на переговоры с Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, публичное обсуждение инициатив может навредить переговорному процессу.

"Как вы понимаете, посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине. Какая-либо мегафонная дипломатия здесь может только навредить", – приводят его слова "Ведомости".

Песков подчеркнул, что публичное обсуждение встречных предложений также способно осложнить урегулирование. За подробностями переговоров представитель Кремля рекомендовал обратиться к заявлению помощника президента Юрия Ушакова по итогам встречи Путина и Уиткоффа.