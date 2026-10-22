Песков: детали предложений США по Украине не стоит обсуждать публично

Стоп-кадр из видеотрансляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание новых предложений по украинскому урегулированию, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез на переговоры с Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, публичное обсуждение инициатив может навредить переговорному процессу.

"Как вы понимаете, посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине. Какая-либо мегафонная дипломатия здесь может только навредить", – приводят его слова "Ведомости".

Песков подчеркнул, что публичное обсуждение встречных предложений также способно осложнить урегулирование. За подробностями переговоров представитель Кремля рекомендовал обратиться к заявлению помощника президента Юрия Ушакова по итогам встречи Путина и Уиткоффа.

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