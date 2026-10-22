Правительство увеличит максимальный срок больничного для ухода за ребенком

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Правительство увеличит на 30 дней максимальный срок больничного по уходу за ребенком, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но даже и максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов", — приводит его слова РИА Новости.

На этот же срок продлят и финансовую помощь.

Сейчас по действующим правилам в зависимости от недуга и возраста ребенка в год представляется от 45 до 120 оплачиваемых дней.

Кроме того, премьер отметил, что президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей.

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