00:16 23.10.2026

Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ — русские и украинцы», — приводит слова президента газета «Известия».

Глава государства допустил, что «кто-то хочет мыслить по-другому», и согласился, что «так сложилась история России и таковы реалии сегодняшнего дня». Путин подчеркнул, что Россия и сейчас готова договариваться и искать развязки украинского конфликта.

По словам президента, Москва всегда выступала за мирное разрешение ситуации с первых дней. Он напомнил, что еще в 2014 году Россия предлагала помочь договориться с Украиной, однако вместо этого против народа Донбасса были применены пушки и самолеты против мирного населения, «и война была практически развязана».

Путин указал, что затем Россия всегда стремилась к тому, чтобы Минские соглашения позволили договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом, но от этого отказались. Он также напомнил, что перед началом действий по защите людей на Донбассе «предлагалось обойтись без эксцессов и договориться, однако последовал отказ».