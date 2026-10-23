Путин: русские и украинцы — один народ

Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают, что это один народ — русские и украинцы», — приводит слова президента газета «Известия».

Глава государства допустил, что «кто-то хочет мыслить по-другому», и согласился, что «так сложилась история России и таковы реалии сегодняшнего дня». Путин подчеркнул, что Россия и сейчас готова договариваться и искать развязки украинского конфликта.

По словам президента, Москва всегда выступала за мирное разрешение ситуации с первых дней. Он напомнил, что еще в 2014 году Россия предлагала помочь договориться с Украиной, однако вместо этого против народа Донбасса были применены пушки и самолеты против мирного населения, «и война была практически развязана».

Путин указал, что затем Россия всегда стремилась к тому, чтобы Минские соглашения позволили договориться с той частью Украины, которая не согласна с госпереворотом, но от этого отказались. Он также напомнил, что перед началом действий по защите людей на Донбассе «предлагалось обойтись без эксцессов и договориться, однако последовал отказ».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie