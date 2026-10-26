ФСБ пресекла атаку СБУ на систему противоракетной обороны Москвы
Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Закавказья, которые, по данным ведомства, готовили по заданию СБУ атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы и объект электроэнергетики, сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным спецслужбы, один из задержанных был завербован сотрудником СБУ и прибыл в Россию для подготовки и совершения теракта за обещанное денежное вознаграждение. К выполнению задания он привлек своего знакомого.
В Смоленской и Калужской областях фигуранты забрали из тайников FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств, сообщили в ФСБ. Задержанные 1991 и 1998 годов рождения должны были настроить ударные беспилотники, доставить их к месту запуска в Московской области и включить перед взлетом.
«Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины», — сообщило ведомство. По данным спецслужбы, подозреваемых задержали на этапе подготовки атаки.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Суд заключил обоих фигурантов под стражу. Следователи и оперативные сотрудники устанавливают обстоятельства дела и возможные связи задержанных.
Комментарии читателей
Так оббыщите все их замки за 5иетроавм забора и, которые на наркоденьги построены!!
Оттуда и запускают....
Расстреливать надо, а не 15 лет...
"Товарищ Ленин хочет вас видеть в вашем родном ауле" (с) - Я понятно объясняю про "колпаки" и пришельцев?
Это не важно. Скоро этих мальчиков хохляцких от сержанта и выше совсем не будет. Довыёживаетесь.
Они все должны быть под колпаком....КТО ?Их 20 Миллионов,и еще мало не столько же власовцев.КАК их всех теперь держать ?