ФСБ пресекла атаку СБУ на систему противоракетной обороны Москвы

12:37 26.10.2026

Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Закавказья, которые, по данным ведомства, готовили по заданию СБУ атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы и объект электроэнергетики, сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, один из задержанных был завербован сотрудником СБУ и прибыл в Россию для подготовки и совершения теракта за обещанное денежное вознаграждение. К выполнению задания он привлек своего знакомого.

В Смоленской и Калужской областях фигуранты забрали из тайников FPV-дроны и компоненты самодельных взрывных устройств, сообщили в ФСБ. Задержанные 1991 и 1998 годов рождения должны были настроить ударные беспилотники, доставить их к месту запуска в Московской области и включить перед взлетом.

«Дальнейшее управление дронами должно было происходить дистанционно с территории Украины», — сообщило ведомство. По данным спецслужбы, подозреваемых задержали на этапе подготовки атаки.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Суд заключил обоих фигурантов под стражу. Следователи и оперативные сотрудники устанавливают обстоятельства дела и возможные связи задержанных.