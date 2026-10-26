Песков: возобновление переговоров по Украине не влияет на боевые действия
Решение о возобновлении переговоров в формате РФ — США — Украина не предполагает ограничения боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать массированную атаку украинских дронов на Воронежскую область.
«Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает ограничения в боевых действиях», — сказал представитель Кремля.
Он обратил внимание, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по целям на Украине. Киев, в свою очередь, тоже осуществляет атаки, пишет Газета.RU.
В ночь на 26 октября над Воронежской областью перехватили 113 украинских беспилотников. Более 70 из них были уничтожены непосредственно над административным центром региона. Как рассказал глава российского субъекта Александр Гусев, из-за действий ВСУ пострадали 17 человек — один ребенок и 16 взрослых. Более того, еще два мирных жителя получили несовместимые с жизнью травмы. Губернатор уточнил, что значительная часть раненых — это пассажиры поезда, на который рухнули фрагменты дронов. На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте.
Комментарии читателей
Ка то так. Окраинцы и после заключения мира будут продолжать бомбить Тикси , Новосибирск , Читу чи не ту. .
На ход боевых действий влияет только договорняк 1991 года
неправильно!
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