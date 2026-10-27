На Херсонском направлении вступило в силу прекращение огня

10:24 27.10.2026

У города Алешки на херсонском направлении с 4:00 мск 27 октября вступил в силу режим тишины. Временное прекращение огня связано с проведением в районе гуманитарной операции.

«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен «режим тишины» с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года, — цитирует заявление Минобороны РФ РБК.

О введении режима тишины в районе Алешек ранее сообщали в Минобороны России со ссылкой на заявление начальника Генштаба Вооруженных сил России — первого замминистра обороны генерала армии Валерия Герасимова. Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов планировались проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны. Генштаб ВСУ 23 октября подтверждал планы ввести в районе режим тишины в связи с гуманитарными действиями.

Город Алешки расположен в Херсонской области на левом берегу Днепра и находится примерно в 5 км от подконтрольного ВСУ Херсона. Под контроль России Алешки перешли в 2022 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в рамках гуманитарной операции все желающие смогут покинуть город. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подтверждала, что людям в Алешках, которые изъявят желание покинуть зону боевых действий, будет обеспечен безопасный выезд. «Для этого необходимо соблюдение режима тишины и создание безопасных условий для движения гуманитарного транспорта», — отмечала она.

Российские власти неоднократно заявляли о срыве поставок в город продовольствия и питьевой воды украинскими военными. Так, например, Песков ранее заявлял, что ситуация с продуктами в Алешках критическая, в город тяжело доставлять медикаменты. В октябре он повторно сообщал о том, что ВСУ препятствуют выезду жителей из города и используют БПЛА для срыва доставок продовольствия и питьевой воды.

О достижении Россией и Украиной договоренности о прекращении огня в районе города первоначально сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что переговоры проводились при участии первой леди США Мелании Трамп: супруга президента США и ее представитель напрямую взаимодействовали с властями Украины и России для согласования условий локального перемирия. Она также отмечала критическую ситуацию в Алешках с продовольствием: «Алешки — прифронтовой город, находящийся на грани катастрофы. Среди оставшихся жителей города преобладают пожилые люди, которым срочно необходимы медицинская помощь, лекарства, продукты питания и чистая вода».