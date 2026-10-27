На Херсонском направлении вступило в силу прекращение огня

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

У города Алешки на херсонском направлении с 4:00 мск 27 октября вступил в силу режим тишины. Временное прекращение огня связано с проведением в районе гуманитарной операции.

«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен «режим тишины» с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года, — цитирует заявление Минобороны РФ РБК

О введении режима тишины в районе Алешек ранее сообщали в Минобороны России со ссылкой на заявление начальника Генштаба Вооруженных сил России — первого замминистра обороны генерала армии Валерия Герасимова. Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов планировались проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны. Генштаб ВСУ 23 октября подтверждал планы ввести в районе режим тишины в связи с гуманитарными действиями.

Город Алешки расположен в Херсонской области на левом берегу Днепра и находится примерно в 5 км от подконтрольного ВСУ Херсона. Под контроль России Алешки перешли в 2022 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в рамках гуманитарной операции все желающие смогут покинуть город. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подтверждала, что людям в Алешках, которые изъявят желание покинуть зону боевых действий, будет обеспечен безопасный выезд. «Для этого необходимо соблюдение режима тишины и создание безопасных условий для движения гуманитарного транспорта», — отмечала она.

Российские власти неоднократно заявляли о срыве поставок в город продовольствия и питьевой воды украинскими военными. Так, например, Песков ранее заявлял, что ситуация с продуктами в Алешках критическая, в город тяжело доставлять медикаменты. В октябре он повторно сообщал о том, что ВСУ препятствуют выезду жителей из города и используют БПЛА для срыва доставок продовольствия и питьевой воды. 

О достижении Россией и Украиной договоренности о прекращении огня в районе города первоначально сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что переговоры проводились при участии первой леди США Мелании Трамп: супруга президента США и ее представитель напрямую взаимодействовали с властями Украины и России для согласования условий локального перемирия. Она также отмечала критическую ситуацию в Алешках с продовольствием: «Алешки — прифронтовой город, находящийся на грани катастрофы. Среди оставшихся жителей города преобладают пожилые люди, которым срочно необходимы медицинская помощь, лекарства, продукты питания и чистая вода».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.10.2026, 14:49
    Гость: Владимир Ильич Ленин

    „Войну надо вести по-настоящему, или ее совсем не вести. Середины тут быть не может.“

  3. 27.10.2026, 14:04
    Гость: Город Цюрупинск в память о Александре Дмитриевиче Цюрупе.

    Зачем СМИ подыгрывают преступному киевскому режиму.
    Исповедовать альтернативную реальность смертный грех.
    Хутор Олешки существовал не ранее XVII Века значительнее выше по течению Днепра и городом никогда не был.В Интернете полно интерактивных карт но всё это-липа,сфабрикованная с одной целью-введение в заблуждение общественности.
    Город Цюрупинск строили при СССР ради ЦБК-бумажной фабрики,где планировали переработку тростника из Днепровских плавен.Позже был перепрофилирован на хлопок из Средней Азии и вторсырьё.От фабрики стоял невообразимый смрад из за этого самого вторсырья-бумаги и тряпок.
    Местные старожилы не дадут соврать.Цюрупинский лесхоз в Олешкинских пойменных песках стараниями херсонских бандитов и по совместительству мэров уничтожили.Найдите в Сети "дело Гандзюк" и Вам многое откроется в связи с обозначенными событиями.

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