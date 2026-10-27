На Херсонском направлении вступило в силу прекращение огня
У города Алешки на херсонском направлении с 4:00 мск 27 октября вступил в силу режим тишины. Временное прекращение огня связано с проведением в районе гуманитарной операции.
«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен «режим тишины» с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года, — цитирует заявление Минобороны РФ РБК.
О введении режима тишины в районе Алешек ранее сообщали в Минобороны России со ссылкой на заявление начальника Генштаба Вооруженных сил России — первого замминистра обороны генерала армии Валерия Герасимова. Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов планировались проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны. Генштаб ВСУ 23 октября подтверждал планы ввести в районе режим тишины в связи с гуманитарными действиями.
Город Алешки расположен в Херсонской области на левом берегу Днепра и находится примерно в 5 км от подконтрольного ВСУ Херсона. Под контроль России Алешки перешли в 2022 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в рамках гуманитарной операции все желающие смогут покинуть город. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова подтверждала, что людям в Алешках, которые изъявят желание покинуть зону боевых действий, будет обеспечен безопасный выезд. «Для этого необходимо соблюдение режима тишины и создание безопасных условий для движения гуманитарного транспорта», — отмечала она.
Российские власти неоднократно заявляли о срыве поставок в город продовольствия и питьевой воды украинскими военными. Так, например, Песков ранее заявлял, что ситуация с продуктами в Алешках критическая, в город тяжело доставлять медикаменты. В октябре он повторно сообщал о том, что ВСУ препятствуют выезду жителей из города и используют БПЛА для срыва доставок продовольствия и питьевой воды.
О достижении Россией и Украиной договоренности о прекращении огня в районе города первоначально сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что переговоры проводились при участии первой леди США Мелании Трамп: супруга президента США и ее представитель напрямую взаимодействовали с властями Украины и России для согласования условий локального перемирия. Она также отмечала критическую ситуацию в Алешках с продовольствием: «Алешки — прифронтовой город, находящийся на грани катастрофы. Среди оставшихся жителей города преобладают пожилые люди, которым срочно необходимы медицинская помощь, лекарства, продукты питания и чистая вода».
Комментарии читателей
То есть, спасают мясо, за которым стоят с пухами нацисты, как за живым щитом?
„Войну надо вести по-настоящему, или ее совсем не вести. Середины тут быть не может.“
Зачем СМИ подыгрывают преступному киевскому режиму.
Исповедовать альтернативную реальность смертный грех.
Хутор Олешки существовал не ранее XVII Века значительнее выше по течению Днепра и городом никогда не был.В Интернете полно интерактивных карт но всё это-липа,сфабрикованная с одной целью-введение в заблуждение общественности.
Город Цюрупинск строили при СССР ради ЦБК-бумажной фабрики,где планировали переработку тростника из Днепровских плавен.Позже был перепрофилирован на хлопок из Средней Азии и вторсырьё.От фабрики стоял невообразимый смрад из за этого самого вторсырья-бумаги и тряпок.
Местные старожилы не дадут соврать.Цюрупинский лесхоз в Олешкинских пойменных песках стараниями херсонских бандитов и по совместительству мэров уничтожили.Найдите в Сети "дело Гандзюк" и Вам многое откроется в связи с обозначенными событиями.