Россия предложила ближневосточным партнерам помощь в восстановлении НПЗ

Уровень развития нефтегазового машиностроения в России позволяет осуществлять поставки оборудования в дружественные страны, одним из примеров такого сотрудничества является предложение России в адрес партнеров на Аравийском полуострове оказать поддержку в восстановлении подвергшихся атакам нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на пленарном заседании IV международного конгресса "Русский инженер".

"Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы - предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении", - приводит его слова "Интерфакс".

"Мы уже достаточно развили свои компетенции в оборудовании для нефтегаза, чтобы составить альтернативу мировым лицензиарам, и даже создали свою систему отраслевых стандартов, конкурирующих с API (American Petroleum Institute - ред.), которые постепенно признаются арабскими партнерами", - добавил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.10.2026, 12:51
    Гость: Эти

    компетенции заключаются в покраске советского оборудования финской краской и перебитием шильдика с китайских поставок.Сейчас уже трубы в Россию идут из Китая.

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