Россия предложила ближневосточным партнерам помощь в восстановлении НПЗ

12:26 27.10.2026

Уровень развития нефтегазового машиностроения в России позволяет осуществлять поставки оборудования в дружественные страны, одним из примеров такого сотрудничества является предложение России в адрес партнеров на Аравийском полуострове оказать поддержку в восстановлении подвергшихся атакам нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на пленарном заседании IV международного конгресса "Русский инженер".

"Сейчас все глобальные партнерства испытывают проверку на прочность. И когда в ближневосточном кризисе были поражены нефтеперерабатывающие заводы - предложили коллегам на Аравийском полуострове помощь в их восстановлении", - приводит его слова "Интерфакс".

"Мы уже достаточно развили свои компетенции в оборудовании для нефтегаза, чтобы составить альтернативу мировым лицензиарам, и даже создали свою систему отраслевых стандартов, конкурирующих с API (American Petroleum Institute - ред.), которые постепенно признаются арабскими партнерами", - добавил он.