В Москве на три дня могут ограничить интернет

00:51 27.10.2026

В пределах Третьего транспортного кольца в Москве 27-29 октября могут ввести ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры.

Отмечается, что ограничения 27 и 28 октября будут действовать с 11:30 в течение дня, а 29 октября — с 9:30 также в течение дня.

«Мера связана с обеспечением безопасности во время саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита Россия — Африка», — цитирует сообщение Газета.RU.

В министерстве добавили, что сервисы из «белого списка» и домашний интернет будут работать в штатном режиме.