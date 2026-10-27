В Москве на три дня могут ограничить интернет

Вид на Кремль © KM.RU, Алексей Белкин

В пределах Третьего транспортного кольца в Москве 27-29 октября могут ввести ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры.

Отмечается, что ограничения 27 и 28 октября будут действовать с 11:30 в течение дня, а 29 октября — с 9:30 также в течение дня.

«Мера связана с обеспечением безопасности во время саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита Россия — Африка», — цитирует сообщение Газета.RU.

В министерстве добавили, что сервисы из «белого списка» и домашний интернет будут работать в штатном режиме.

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