Путин обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии ситуацию на Украине

15:10 27.10.2026

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсуждал с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре тему урегулирования украинского кризиса, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.

Отмечается, что это было сделано "с учетом переговоров Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Александера Стубба и Йонаса Гара Стёре с С. Уиткоффом и В. Зеленским в Осло".

Разговор состоялся по просьбе финской и норвежской сторон, подтвердили в Кремле. "Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий", - говорится в сообщении.

Владимир Путин дал оценку ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Он отметил, что справедливый долгосрочный мир на Украине возможен только с учетом интересов РФ. Российский президент также проинформировал лидеров о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки.

"Обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий", - говорится в сообщении Кремля.

Стороны также обсудили обеспечение безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. При этом Стубб и Стёре "подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства".