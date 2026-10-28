Одобрен законопроект, приравнивающий командиров военных частей к нотариусам

© KM.RU, Алексей Белкин

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволяет военнослужащим и их супругам удостоверять согласие на сделки с имуществом у командира части, если рядом нет нотариуса, сообщает РИА Новости.

По закону для сделок с имуществом, права на которое подлежат госрегистрации, сделок, для которых обязательна нотариальная форма, или сделок, подлежащих обязательной госрегистрации, нужно нотариально удостоверенное согласие второго супруга. Без него сделку можно признать недействительной через суд.

Однако в труднодоступных и отдаленных местностях, где расположены воинские части, нотариусов нет. Согласно пояснительной записке, Конституционный суд указал на необходимость установить доступный механизм удостоверения согласия для супругов военнослужащих, которые там живут.

Согласно тексту проекта, к нотариально удостоверенному согласию приравнивается согласие военнослужащего или его супруга, удостоверенное командиром воинской части, соединения или военно-учебного заведения, находящихся в труднодоступной или отдаленной местности, где отсутствует нотариус.

В пояснительной записке отмечается, что новый порядок будет единым для всех видов сделок - независимо от того, нужна ли им нотариальная форма или госрегистрация. Закон в случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.10.2026, 22:43
    Гость: тоже-врач

    А финансироваться эта работа за че счёт будет? И да. Чего мелочится-то? ЗАГС и регистрационная палата почему мимо прошли?

  3. 28.10.2026, 21:26
    Гость: Александр С.

    После такого смертность в ВС РФ резко возрастёт. И вы не сравнивайте СССР с РФ. Мол, в СССР были, ничего удивительного. Тогда уж сравните, что было и чего не было в СССР с тем, что есть и чего нет в РФ. Может, поймёте в чём разница между этими двумя совершенно разными государствами-антиподами, если ещё не поглупели до конца.

  4. 28.10.2026, 20:16
    Гость: Юри_й

    Нового только то, что одобряющие ура патриоты сами попасть в подчинение этим командирам почему то не хотят

  5. 28.10.2026, 20:16
    Гость: Юри_й

    Теперь командирам будет проше с бойцов бабки трясти, боец сам захотел подарить свою квартиру любимому командиру, вот его подпись, вот подпись нотариуса,все законно, чин по чину, а сам боец погиб смертью храбрых на боевом задании

Все комментарии (18)
Выбор читателей
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
© KM.RU, Кирилл Зыков
Куда заводят мечты о дипломе
© KM.RU, Илья Шабардин
Нефтяники начали делить бензин по регионам: география дефицита расширяется
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie