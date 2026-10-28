Одобрен законопроект, приравнивающий командиров военных частей к нотариусам

15:01 28.10.2026

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволяет военнослужащим и их супругам удостоверять согласие на сделки с имуществом у командира части, если рядом нет нотариуса, сообщает РИА Новости.

По закону для сделок с имуществом, права на которое подлежат госрегистрации, сделок, для которых обязательна нотариальная форма, или сделок, подлежащих обязательной госрегистрации, нужно нотариально удостоверенное согласие второго супруга. Без него сделку можно признать недействительной через суд.

Однако в труднодоступных и отдаленных местностях, где расположены воинские части, нотариусов нет. Согласно пояснительной записке, Конституционный суд указал на необходимость установить доступный механизм удостоверения согласия для супругов военнослужащих, которые там живут.

Согласно тексту проекта, к нотариально удостоверенному согласию приравнивается согласие военнослужащего или его супруга, удостоверенное командиром воинской части, соединения или военно-учебного заведения, находящихся в труднодоступной или отдаленной местности, где отсутствует нотариус.

В пояснительной записке отмечается, что новый порядок будет единым для всех видов сделок - независимо от того, нужна ли им нотариальная форма или госрегистрация. Закон в случае принятия вступит в силу со дня официального опубликования.