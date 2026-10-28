В ГД предложили ввести сбор с авиабилетов на поддержку российских самолетов

© Пресс-служба ПАО ОАК

С 2027 года власти могут ввести сбор с авиабилетов, чтобы компенсировать стоимость лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Как указано в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам, его размер может составить 500 руб. на внутренних рейсах и 1 тыс. руб. — на международных, сообщает «Коммерсант».

Механизм разрабатывает Минпромторг. Мера направлена на компенсацию стоимости использования 258 российских самолетов типов МС-21, Ту-214, SSJ-NEW и Ил-114-300. Их поставляют по комплексной программе расширения производства воздушных судов.

Пассажиропоток российских авиаперевозчиков за 2025 год составил 81,45 млн человек на внутренних рейсах и 27,4 млн человек на международных. Если брать в расчет эти цифры, ежегодные поступления от сбора могут составлять 68,12–84,41 млрд руб.

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