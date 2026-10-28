В Курске из-за БПЛА загорелось здание с серверами здравоохранения

10:51 28.10.2026

Обломки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на здание с серверами здравоохранения на улице Перекальского в Курске, сообщил глава региона Александр Хинштейн в "Максе".

"В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание второго этажа в здании на улице Перекальского. Пожар локализован. На месте работают оперативные службы. К счастью, пострадавших нет", - приводит его слова ТАСС.

Губернатор уточнил, что удар повредил серверное оборудование, в связи с чем персонал центра временно переведут в другое помещение.

Глава региона предупредил о временных сбоях в работе медицинской информационной системы, особенно при электронной записи к врачу. Он заверил, что специалисты уже занимаются восстановлением серверов, и попросил жителей отнестись к возможным неудобствам с пониманием. Детали пообещали уточнить позднее.